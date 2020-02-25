В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса

РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. До двух лет может уйти на разработку вакцины от коронавируса, а на снижение числа заражений может повлиять приход теплой погоды, заявил член исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения ( До двух лет может уйти на разработку вакцины от коронавируса, а на снижение числа заражений может повлиять приход теплой погоды, заявил член исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Вальтер Риччарди.

"Традиционные вакцины против гриппа не имеют никакого эффекта, потому что вакцина должна быть изучена специально для этого нового коронавируса. Поэтому мы должны работать еще пару лет", - заявил он в эфире телеканала Tg2000

По его словам, вспышка коронавируса на севере Италии может быть связана с тем, что "в последние две-три недели в страну въезжали люди из районов высокого риска, которых не перехватили".

Представитель ВОЗ по поручению минздрава Италии стал координатором сотрудничества с международными медицинским структурами. В интервью газете Il Messaggero Риччарди предупредил, что пневмония, которую вызывает коронавирус, приводит к более высокой смертности, чем грипп.

"Если мы ее не остановим быстро, она рискует потребовать большего количества мест в отделениях интенсивной терапии, что есть в наших больницах. Конечно, приход жары может нам помочь, но мы не можем ждать лета", - сказал представитель ВОЗ.

Говоря о соотношении выздоровевших и заболевших, он заверил, что "80% поправляются", "2-3%, к сожалению, умирают", остальные сталкиваются с осложнениями различной степени.

Риччарди принимает активное участие в пресс-конференциях, которые проводит глава службы Гражданской обороны Анджело Боррелли. На них он неоднократно заявлял, что медицинские маски не помогают здоровым людям, а нужны только в качестве меры защиты для медиков или уже заболевших. Говоря о проведенных тестах на коронавирус, он сообщил, что в Италии их сделано 4 тысячи, тогда как во Франции провели 300 анализов.

По последним данным, в Италии зафиксировано свыше 280 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали семь человек. Все летальные исходы произошли с пожилыми людьми, состояние которых в ряде случаев усугублялось побочными заболеваниями, в том числе онкологическими.

По решению местных властей в шести северных регионах страны как минимум на неделю закрыты детские учреждения, школы и университеты. В ряде районов запрещены все публичные мероприятия культурного, спортивного и религиозного характера.

Подавляющее большинство случаев зафиксировано на севере страны, однако во вторник подтвердились первые случаи заражения на Сицилии и во Флоренции.