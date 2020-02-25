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В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
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РИА Новости

В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса

18:09 25.02.2020
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© REUTERS / Kim Hong-JiСотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Kim Hong-Ji
РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. До двух лет может уйти на разработку вакцины от коронавируса, а на снижение числа заражений может повлиять приход теплой погоды, заявил член исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Вальтер Риччарди.
"Традиционные вакцины против гриппа не имеют никакого эффекта, потому что вакцина должна быть изучена специально для этого нового коронавируса. Поэтому мы должны работать еще пару лет", - заявил он в эфире телеканала Tg2000.
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По его словам, вспышка коронавируса на севере Италии может быть связана с тем, что "в последние две-три недели в страну въезжали люди из районов высокого риска, которых не перехватили".
Представитель ВОЗ по поручению минздрава Италии стал координатором сотрудничества с международными медицинским структурами. В интервью газете Il Messaggero Риччарди предупредил, что пневмония, которую вызывает коронавирус, приводит к более высокой смертности, чем грипп.
"Если мы ее не остановим быстро, она рискует потребовать большего количества мест в отделениях интенсивной терапии, что есть в наших больницах. Конечно, приход жары может нам помочь, но мы не можем ждать лета", - сказал представитель ВОЗ.
Говоря о соотношении выздоровевших и заболевших, он заверил, что "80% поправляются", "2-3%, к сожалению, умирают", остальные сталкиваются с осложнениями различной степени.
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Риччарди принимает активное участие в пресс-конференциях, которые проводит глава службы Гражданской обороны Анджело Боррелли. На них он неоднократно заявлял, что медицинские маски не помогают здоровым людям, а нужны только в качестве меры защиты для медиков или уже заболевших. Говоря о проведенных тестах на коронавирус, он сообщил, что в Италии их сделано 4 тысячи, тогда как во Франции провели 300 анализов.
По последним данным, в Италии зафиксировано свыше 280 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали семь человек. Все летальные исходы произошли с пожилыми людьми, состояние которых в ряде случаев усугублялось побочными заболеваниями, в том числе онкологическими.
По решению местных властей в шести северных регионах страны как минимум на неделю закрыты детские учреждения, школы и университеты. В ряде районов запрещены все публичные мероприятия культурного, спортивного и религиозного характера.
Подавляющее большинство случаев зафиксировано на севере страны, однако во вторник подтвердились первые случаи заражения на Сицилии и во Флоренции.
Случаев заражения граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано, однако посольство рекомендует россиянам без необходимости воздержаться от поездок в охваченные вспышкой коронавируса регионы.
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