Посольство в Австрии предупредило россиян о коронавирусе в Европе

"Обращаем внимание россиян, находящихся в данный момент в Австрии, на необходимость соблюдения мер предосторожности: использовать маски для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду и есть только термически обработанную пищу, мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест", - предупредили в посольстве.