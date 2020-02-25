Посольство в Австрии предупредило россиян о коронавирусе в Европе

ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Посольство России в Австрии во вторник напомнило россиянам, находящимся в Австрии, о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать на фоне распространения коронавируса в Европе.
Первые два случая заражения коронавирусом нового типа в Австрии подтвердились во вторник. Речь идет о двух итальянцах, проживающих в Инсбурке (федеральная земля Тироль). Отмечается, что угрозы их жизни нет.
"Обращаем внимание россиян, находящихся в данный момент в Австрии, на необходимость соблюдения мер предосторожности: использовать маски для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду и есть только термически обработанную пищу, мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест", - предупредили в посольстве.
"Получить консультации специалистов вы можете по открытым в Австрии горячим линиям: по короткому номеру 1450 (для телефонной консультации с врачом), а также по номеру 0 800 555 621 (служба информации Австрийского агентства безопасности здоровья и питания)", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.