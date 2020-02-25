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Посольство в Австрии предупредило россиян о коронавирусе в Европе
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РИА Новости

Посольство в Австрии предупредило россиян о коронавирусе в Европе

18:07 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вене
Посольство Российской Федерации в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Посольство России в Австрии во вторник напомнило россиянам, находящимся в Австрии, о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать на фоне распространения коронавируса в Европе.
Первые два случая заражения коронавирусом нового типа в Австрии подтвердились во вторник. Речь идет о двух итальянцах, проживающих в Инсбурке (федеральная земля Тироль). Отмечается, что угрозы их жизни нет.
"Обращаем внимание россиян, находящихся в данный момент в Австрии, на необходимость соблюдения мер предосторожности: использовать маски для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду и есть только термически обработанную пищу, мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест", - предупредили в посольстве.
"Получить консультации специалистов вы можете по открытым в Австрии горячим линиям: по короткому номеру 1450 (для телефонной консультации с врачом), а также по номеру 0 800 555 621 (служба информации Австрийского агентства безопасности здоровья и питания)", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыПосольство РФ в АвстрииЕвропаАвстрияВ мире
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