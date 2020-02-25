Голосование по Конституции будет назначаться указом Президента

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Назначение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, где должен содержаться вопрос, выносимый на голосование, соответствующая поправка в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет ГД по госстроительству и законодательству.
Поправку предложили глава комитета Павел Крашенинников, депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
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Как отметил Крашенинников, поправками предлагается внести изменения в статью 2 законопроекта, которая посвящена общероссийскому голосованию. Он отметил, что эти поправки были подготовлены рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией.
"Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к конституции", - сказал Крашенинников журналистам.
Так, по его словам, указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование. Кроме того, в случае если общероссийское голосование назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим.