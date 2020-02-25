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Голосование по Конституции будет назначаться указом Президента
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РИА Новости

Голосование по Конституции будет назначаться указом Президента

18:04 25.02.2020 (обновлено: 18:12 25.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Назначение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, где должен содержаться вопрос, выносимый на голосование, соответствующая поправка в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет ГД по госстроительству и законодательству.
Поправку предложили глава комитета Павел Крашенинников, депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
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Как отметил Крашенинников, поправками предлагается внести изменения в статью 2 законопроекта, которая посвящена общероссийскому голосованию. Он отметил, что эти поправки были подготовлены рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией.
"Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к конституции", - сказал Крашенинников журналистам.
Так, по его словам, указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование. Кроме того, в случае если общероссийское голосование назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим.
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17003062
Обсудить 6
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
А поправка об ответственности Президента за не исполнение его ж указов где? Насколько я понимаю, руководитель отвечает за своих подчиненных. Сколько Указов Президента не выполнено с 2012 года или им ж приостановлено. Хотелось б знать и об этом, но к сожалению ни где не нашел.
25 февраля, 18:26
mr.strannik-3
2920012
Какая ответственность у помазанника божьего ? Вы, что ? Водится презумция не подсудности Гаранта в поправках.
25 февраля, 18:36
Евгений Тараканов
290130
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