Голосование по Конституции будет назначаться указом Президента

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Назначение общероссийского голосования по изменениям в Назначение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, где должен содержаться вопрос, выносимый на голосование, соответствующая поправка в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет ГД по госстроительству и законодательству.

Поправку предложили глава комитета Павел Крашенинников , депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.

Как отметил Крашенинников, поправками предлагается внести изменения в статью 2 законопроекта, которая посвящена общероссийскому голосованию. Он отметил, что эти поправки были подготовлены рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией.

"Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к конституции", - сказал Крашенинников журналистам.