Австрия выдаст россиянина, сознавшегося в преступлении на родине

По информации полиции Вены, речь идет о 35-летнем гражданине Российской Федерации, который 21 февраля явился в полицию и сообщил, что на его арест выдан ордер и его разыскивают. Его подозревают в том, что он в 2015 году нанес финансовый ущерб размером в несколько миллионов евро при покупке и продаже валюты в одном из банков Москвы.
"Суд принял решение об экстрадиции. Теперь речь только об осуществлении выдачи", - сказала Буссек, добавив, что дата выдачи будет установлена в судебном порядке.
Имя россиянина собеседница не назвала, обосновав отказ защитой личных данных.
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