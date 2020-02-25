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Австрия выдаст россиянина, сознавшегося в преступлении на родине
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РИА Новости

Австрия выдаст россиянина, сознавшегося в преступлении на родине

17:59 25.02.2020
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
ВЕНА, 25 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Суд в Австрии решил экстрадировать в РФ россиянина, явившегося в полицию Вены с повинной, сообщила во вторник РИА Новости представитель прокуратуры Вены Нина Буссек.
По информации полиции Вены, речь идет о 35-летнем гражданине Российской Федерации, который 21 февраля явился в полицию и сообщил, что на его арест выдан ордер и его разыскивают. Его подозревают в том, что он в 2015 году нанес финансовый ущерб размером в несколько миллионов евро при покупке и продаже валюты в одном из банков Москвы.
"Суд принял решение об экстрадиции. Теперь речь только об осуществлении выдачи", - сказала Буссек, добавив, что дата выдачи будет установлена в судебном порядке.
Имя россиянина собеседница не назвала, обосновав отказ защитой личных данных.
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16 октября 2019, 14:24
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АвстрияВенаРоссияВ мире
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