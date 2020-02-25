Австрия выдаст россиянина, сознавшегося в преступлении на родине

По информации полиции Вены, речь идет о 35-летнем гражданине Российской Федерации, который 21 февраля явился в полицию и сообщил, что на его арест выдан ордер и его разыскивают. Его подозревают в том, что он в 2015 году нанес финансовый ущерб размером в несколько миллионов евро при покупке и продаже валюты в одном из банков Москвы.