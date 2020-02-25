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Ливан приостановил поездки граждан в страны, где нашли коронавирус
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РИА Новости

Ливан приостановил поездки граждан в страны, где нашли коронавирус

17:58 25.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную в Бейруте
Вид на набережную в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вид на набережную в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Ливанское правительство решило приостановить паломнические поездки для своих граждан в страны, где были случаи заражения коронавирусом, заявила журналистам министр информации Ливана Маналь Абдельсамад после собрания кабмина во вторник.
"Кабинет министров принял решение взять под контроль авиаперелеты и остановить паломнические рейсы в страны, в которых обнаружена вспышка коронавируса", - сказала Абдельсамад.
В минувшую пятницу ливанские власти сообщили о первом случае заражения коронавирусом в стране. Вирус был обнаружен у гражданки Ливана, которая прибыла рейсом из иранского города Кум. Анализы остальных пассажиров оказались отрицательными.
Среди граждан Ливана преимущественно шиитской конфессии популярны паломнические поездки в Иран и Ирак. Десятки тысяч мусульман из Ливана также ежегодно посещают Саудовскую Аравию для совершения хаджа.
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Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом. Впервые власти сообщили об инфицированных 19 февраля - заражение началось с города Кум, места паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
Ряд государств уже сообщил о временном прекращении транспортного сообщения с Ираном на фоне вспышки и стремительного распространения коронавируса в этой стране.
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