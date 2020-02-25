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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-02-25T17:55+0300
https://ria.ru/20200225/1565192458.html
Нижегородские НКО получат 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
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РИА Новости

Нижегородские НКО получат 61 млн рублей от Фонда президентских грантов

17:55 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Более 61 миллиона рублей получат нижегородские НКО на реализацию проектов от Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Победителями очередного конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества стали 2017 организаций из 85 регионов страны, которые получат гранты на общую сумму 4,092 миллиарда рублей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"В Нижегородской области победителями конкурса стали 36 проектов. На их реализацию выделено 61 831 574 рублей", - говорится в сообщении.
Нижегородских победителей конкурса поздравил губернатор Глеб Никитин. "Каждый проект - это возможность сделать что-то новое и полезное для региона, объединить творческих и неравнодушных людей. Важно, что теперь к реализации своих идей можно приступить в максимально короткие сроки. Мы видим, какое внимание уделяет президент России Владимир Путин реализации общественных инициатив. Обязательно будем активизировать такую работу и на уровне региона", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Губернатор отметил, что главная новация этого конкурса заключается в том, что впервые в истории президентских грантов победившие некоммерческие организации получат средства на реализацию своих проектов практически в самом начале года - их проекты могут стартовать с 1 марта.
В этом году направление "Сохранение исторической памяти" вышло на лидирующее место в конкурсе как по количеству победивших проектов, так и по сумме грантов. В первую очередь это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на общую сумму 763 миллиона рублей.
"Семь нижегородских проектов направления "Сохранение исторической памяти" получили гранты. В том числе проект "XIII Фестиваль клубов исторической реконструкции "Приволжский Штандарт" (Благотворительный фонд "Крылья жизни"), проект "Память о войне нам книга оставляет" (Благотворительный фонд содействия образованию и спорту "Иволга"), проект "Моя семья в истории Победы" (Региональное отделение "Союза журналистов России"). Здорово, что у проектов по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне особая роль в этом году. Эта работа стала одной из общенациональных идей. В Нижегородской области живут достойные наследники поколения победителей", - добавил Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинВладимир ПутинОбщество
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