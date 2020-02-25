Нижегородские НКО получат 61 млн рублей от Фонда президентских грантов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Более 61 миллиона рублей получат нижегородские НКО на реализацию проектов от Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства Более 61 миллиона рублей получат нижегородские НКО на реализацию проектов от Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

Победителями очередного конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества стали 2017 организаций из 85 регионов страны, которые получат гранты на общую сумму 4,092 миллиарда рублей.

"В Нижегородской области победителями конкурса стали 36 проектов. На их реализацию выделено 61 831 574 рублей", - говорится в сообщении.

Нижегородских победителей конкурса поздравил губернатор Глеб Никитин. "Каждый проект - это возможность сделать что-то новое и полезное для региона, объединить творческих и неравнодушных людей. Важно, что теперь к реализации своих идей можно приступить в максимально короткие сроки. Мы видим, какое внимание уделяет президент России Владимир Путин реализации общественных инициатив. Обязательно будем активизировать такую работу и на уровне региона", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Губернатор отметил, что главная новация этого конкурса заключается в том, что впервые в истории президентских грантов победившие некоммерческие организации получат средства на реализацию своих проектов практически в самом начале года - их проекты могут стартовать с 1 марта.

В этом году направление "Сохранение исторической памяти" вышло на лидирующее место в конкурсе как по количеству победивших проектов, так и по сумме грантов. В первую очередь это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на общую сумму 763 миллиона рублей.