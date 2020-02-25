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В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

17:47 25.02.2020
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Каталонии, сообщает издание Pais со ссылкой на службу здравоохранения женералитета.
Это четвертый случай заражения коронавирусом на территории Испании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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