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Туризм
2020-02-25T18:32+0300
https://ria.ru/20200225/1565191839.html
Гости отеля на Тенерифе, где выявили коронавирус, изолированы
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РИА Новости

Гости отеля на Тенерифе, где выявили коронавирус, изолированы

18:32 25.02.2020
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© РИА Новости / Артур АлександровВид острова Тенерифе
Вид острова Тенерифе
© РИА Новости / Артур Александров
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Испании подтвердили, что постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары) изолировали до того, как станут известны результаты повторного теста на коронавирус у прибывшего из Италии туриста, сообщила официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро в ходе пресс-конференции.
Ранее СМИ сообщили, что более чем тысяче постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге острова Тенерифе запретили покидать территорию гостиницы. Итальянский турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал там с супругой на протяжении недели. Его изолировали, он находится под санитарным контролем. Анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.
Представитель правительства Испании сообщила, что его супруга также была госпитализирована, ее состояние не уточняется.
"В отеле, где они находились, были приняты все необходимые меры. На данный момент гости останутся в гостинице до результатов повторного исследования", — заявила Монтеро. Трансляцию вело агентство Europa Press.
В самой Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина.
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