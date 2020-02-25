В Сиднее из Королевской больницы сбежала группа бабуинов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бабуин, которому предстояло перенести вазэктомию в одной из клиник Бабуин, которому предстояло перенести вазэктомию в одной из клиник Сиднея , сбежал из больницы в сопровождении двух самок, сообщает австралийский телеканал АВС со ссылкой на власти штата Новый Южный Уэльс.

Глава минздрава штата Брэд Хаззард сообщил, что бабуины во вторник были доставлены в Королевскую больницу принца Альфреда из питомника при медицинском исследовательском центре. По его словам, 15-летнему самцу должны были сделать вазэктомию. Его транспортировали вместе с двумя самками, чтобы не усугублять стрессовое состояние животного.

Baboon and his 2 "wives" make break for it in Sydney en route to vasectomyhttps://t.co/qeZnMGrZhI pic.twitter.com/xNlJg7Pi4n — DAILY SABAH (@DailySabah) February 25, 2020

Каким образом бабуины оказались на свободе, пока неясно. Портал 7News публикует видеозаписи из соцсетей, на которых видно как обезьяны спокойно выходят из больницы и направляются в неизвестном направлении, вызывая удивленную реакцию прохожих.