В Сиднее из Королевской больницы сбежала группа бабуинов

Глава минздрава штата Брэд Хаззард сообщил, что бабуины во вторник были доставлены в Королевскую больницу принца Альфреда из питомника при медицинском исследовательском центре. По его словам, 15-летнему самцу должны были сделать вазэктомию. Его транспортировали вместе с двумя самками, чтобы не усугублять стрессовое состояние животного.
Baboon and his 2 "wives" make break for it in Sydney en route to vasectomyhttps://t.co/qeZnMGrZhI pic.twitter.com/xNlJg7Pi4n— DAILY SABAH (@DailySabah) February 25, 2020
Каким образом бабуины оказались на свободе, пока неясно. Портал 7News публикует видеозаписи из соцсетей, на которых видно как обезьяны спокойно выходят из больницы и направляются в неизвестном направлении, вызывая удивленную реакцию прохожих.
Для поимки бабуинов были вызваны специалисты из городского зоопарка. Полиция штата сообщает, что операция прошла успешно и беглецы были водворены на место. Глава минздрава добавил, что операция состоится в среду, после чего пациент вернется в питомник.
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