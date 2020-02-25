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В Сиднее из Королевской больницы сбежала группа бабуинов
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РИА Новости

В Сиднее из Королевской больницы сбежала группа бабуинов

17:40 25.02.2020
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Бабуины возле больницы Royal Prince Alfred в Сиднее, Австралия. Стоп кадр видео очевидца
Бабуины возле больницы Royal Prince Alfred в Сиднее, Австралия. Стоп кадр видео очевидца
Бабуины возле больницы Royal Prince Alfred в Сиднее, Австралия. Стоп кадр видео очевидца
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бабуин, которому предстояло перенести вазэктомию в одной из клиник Сиднея, сбежал из больницы в сопровождении двух самок, сообщает австралийский телеканал АВС со ссылкой на власти штата Новый Южный Уэльс.
Глава минздрава штата Брэд Хаззард сообщил, что бабуины во вторник были доставлены в Королевскую больницу принца Альфреда из питомника при медицинском исследовательском центре. По его словам, 15-летнему самцу должны были сделать вазэктомию. Его транспортировали вместе с двумя самками, чтобы не усугублять стрессовое состояние животного.
Каким образом бабуины оказались на свободе, пока неясно. Портал 7News публикует видеозаписи из соцсетей, на которых видно как обезьяны спокойно выходят из больницы и направляются в неизвестном направлении, вызывая удивленную реакцию прохожих.
Для поимки бабуинов были вызваны специалисты из городского зоопарка. Полиция штата сообщает, что операция прошла успешно и беглецы были водворены на место. Глава минздрава добавил, что операция состоится в среду, после чего пациент вернется в питомник.
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