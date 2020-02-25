На нефтегазовой конференции в Лондоне предприняли меры от коронавируса

ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Участникам нефтегазовой конференции IP Week, которая во вторник началась в Участникам нефтегазовой конференции IP Week, которая во вторник началась в Лондоне , предложили воспользоваться антибактериальными средствами для рук, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

На столах в зале, где проходит конференция, выставлены антибактериальные гели, салфетки и персональные антибактериальные распылители для рук. В холле для кофе-брейков на столиках также стоят антибактериальные средства и таблички с рекомендациями минздрава Великобритании по предотвращению распространения опасного заболевания.

Большинство участников конференции положительно отнеслись к мерам предосторожности, особенно после выявления большого числа заболевших в Европе.

"Да, это хорошая идея. Обработать руки на такой конференции, куда приехали люди со всего мира, не будет лишним. Вирус уже добрался до Италии, а она совсем рядом", - сказал РИА Новости один из участников IP Week.

"Я считаю, что риски заразиться коронавирусом на конференции низкие. Но приятно, что организаторы решили позаботиться об участниках форума таким образом", - поделилась одна из представительниц британских СМИ.

Впрочем, некоторые из участников IP Week считают, что такие меры предосторожности напрасны.

"Я не боюсь коронавируса и считаю, что это смешно выставлять антибактериальные средства и таблички с рекомендациями", - отметил пожилой мужчина, который сделал фотографию "санитарных мер" на память.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по последней сводке ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.