В Испании проходят протесты сельхозпроизводителей

МАДРИД, 25 фев - РИА Новости. Испанские фермеры во вторник вновь вышли на улицы с требованиями установить справедливые цены на свою продукцию, на этот раз акции с участием нескольких тысяч тракторов проходят в провинции Севилья (Андалусия).
Местные власти подтвердили, что тысячи тракторов заблокировали четыре из пяти главных автомагистралей провинции, однако подчеркнули, что на текущий момент протесты носят мирный характер. Кроме того, тракторы перекрыли движение на автомагистрали в провинции Аликанте (Валенсийское автономное сообщество).
Протесты сельхозпроизводителей в Испании начались в конце января в различных регионах страны. Ранее в феврале акции прошли в провинциях Кордоба (Андалусия), в Льейде (Каталония) и Овьедо (Астурия), а также в городах Таррагона (Каталония), Гвадалахара (Кастилия-Ла-Манча), Мурсия (одноименное автономное сообщество) и Мерида (Эстремадура).
Фермеры недовольны чересчур низкими, на их взгляд, ценами на их продукцию, введенными США пошлинами на ряд товаров, в том числе на оливковое масло. Они требуют от властей принять меры – увеличить субсидии, ввести жёсткий санитарный контроль для иностранных производителей, ввести санкции на продажу товара ниже себестоимости, увеличить отчисления в страховые фонды, пересмотреть заключенные торговые соглашения с другими странами, если они могут наносить ущерб местным производителям, а также взять под контроль ситуацию с перекупщиками.
Ожидается, что правительство страны примет во вторник комплекс экстренных мер в целях борьбы с кризисом.
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