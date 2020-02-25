В Азербайджане 23 человека поместили на карантин по коронавирусу

БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Более 20 человек помещены на карантин в Азербайджане с подозрением на коронавирус, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и госагентства по обязательному медицинскому страхованию.
"Побывавшие в Иране, в местах, где был зарегистрирован вирус, 23 человека, обратились в Джалилабадскую центральную больницу с подозрением на коронавирус. Во время первичного обследования температура у двоих из них превышала норму. Состояние их здоровье нормальное. Наблюдение врачей будет до окончания карантина", - говорится в заявлении.
31 января, 20:45Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Ведомства призывают граждан "проявлять деликатный подход к проблеме и не полагаться на информацию социальных сетей для создания ажиотажа".
Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса