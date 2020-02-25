В Азербайджане 23 человека поместили на карантин по коронавирусу

"Побывавшие в Иране, в местах, где был зарегистрирован вирус, 23 человека, обратились в Джалилабадскую центральную больницу с подозрением на коронавирус. Во время первичного обследования температура у двоих из них превышала норму. Состояние их здоровье нормальное. Наблюдение врачей будет до окончания карантина", - говорится в заявлении.