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В Азербайджане 23 человека поместили на карантин по коронавирусу
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РИА Новости

В Азербайджане 23 человека поместили на карантин по коронавирусу

17:37 25.02.2020
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Азербайджане
Скорая помощь в Азербайджане
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Более 20 человек помещены на карантин в Азербайджане с подозрением на коронавирус, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и госагентства по обязательному медицинскому страхованию.
"Побывавшие в Иране, в местах, где был зарегистрирован вирус, 23 человека, обратились в Джалилабадскую центральную больницу с подозрением на коронавирус. Во время первичного обследования температура у двоих из них превышала норму. Состояние их здоровье нормальное. Наблюдение врачей будет до окончания карантина", - говорится в заявлении.
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Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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