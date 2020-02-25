В Японии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 862 человек

ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Число инфицированных Число инфицированных новым коронавирусом Японии увеличилось за сутки до 862, включая 691 человека с карантинного круизного лайнера Diamond Princess, сообщил во вторник телеканал NHK

В понедельник сообщалось о 850 случаях заражения.

По данным телеканала, подтверждены 10 новых случаев заражения людей на острове Хоккайдо, а также в префектурах Нагано, Айти и Кумамото.

Кроме тех, кто заразился на судне Diamond Princess, на территории Японии инфицированы 157 человек, в том числе те, кто побывал в Китае, и 14 человек, эвакуированных чартерными рейсами из китайского города Ухань.

По данным минздрава Японии, из 691 человека с судна Diamond Princess, у которых анализы подтвердили наличие вируса, 380 человек не имеют симптомов заболевания. В то же время 37 человек в пожилом возрасте находятся в тяжелом состоянии. Уже четыре человека с круизного лайнера скончались.

Ранее в этом месяце умерла заразившаяся пожилая японка из префектуры Канагава.

Во вторник правительство Японии приняло программу предотвращения распространения коронавируса, которая, в частности, предусматривает, что лица с несильными симптомами должны оставаться дома с тем, чтобы медики в больницах занимались тяжелобольными.

По данным агентства Киодо, такие крупные корпорации как Dentsu и Shiseido в Японии разрешили тысячам своих сотрудников работать удаленно из дома. Отменяются или переносятся некоторые массовые мероприятия и конференции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.