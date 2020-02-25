Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T17:36+0300
https://ria.ru/20200225/1565191309.html
В Японии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 862 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/156379/22/1563792233_0:209:2659:1705_1036x0_80_0_0_9cb6ca56096664ac3f6b67832bdefaa0.jpg
РИА Новости

В Японии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 862 человек

17:36 25.02.2020
847
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках
Прохожие в защитных масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках. Архивное фото
ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом в Японии увеличилось за сутки до 862, включая 691 человека с карантинного круизного лайнера Diamond Princess, сообщил во вторник телеканал NHK.
В понедельник сообщалось о 850 случаях заражения.
По данным телеканала, подтверждены 10 новых случаев заражения людей на острове Хоккайдо, а также в префектурах Нагано, Айти и Кумамото.
Кроме тех, кто заразился на судне Diamond Princess, на территории Японии инфицированы 157 человек, в том числе те, кто побывал в Китае, и 14 человек, эвакуированных чартерными рейсами из китайского города Ухань.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
По данным минздрава Японии, из 691 человека с судна Diamond Princess, у которых анализы подтвердили наличие вируса, 380 человек не имеют симптомов заболевания. В то же время 37 человек в пожилом возрасте находятся в тяжелом состоянии. Уже четыре человека с круизного лайнера скончались.
Ранее в этом месяце умерла заразившаяся пожилая японка из префектуры Канагава.
Во вторник правительство Японии приняло программу предотвращения распространения коронавируса, которая, в частности, предусматривает, что лица с несильными симптомами должны оставаться дома с тем, чтобы медики в больницах занимались тяжелобольными.
По данным агентства Киодо, такие крупные корпорации как Dentsu и Shiseido в Японии разрешили тысячам своих сотрудников работать удаленно из дома. Отменяются или переносятся некоторые массовые мероприятия и конференции.
Премьер-министр Албании Эди Рама
Вчера, 17:25
Премьер Албании призвал не распространять панику из-за коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека. Япония, Южная Корея и Сингапур сейчас являются странами с наибольшим количеством зараженных новым коронавирусом вне Китая.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф
Вчера, 17:21
Глава МИД Ирана призвал к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
001100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗЯпонияВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Иране
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
Государственный секретарь США Майк Помпео
США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
Машина скорой помощи в Испании
В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
Премьер-министр Албании Эди Рама
Премьер Албании призвал не распространять панику из-за коронавируса
Люди в защитных масках
Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 17 человек
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Минске
Помпео заявил о цензуре по ситуации с коронавирусом в Китае
Продажа медицинских масок в аптеке
Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана призвал к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Скорая помощь в Азербайджане
В Азербайджане 23 человека поместили на карантин по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Лента новостейМолния