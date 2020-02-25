Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T17:36+0300
https://ria.ru/20200225/1565191272.html
В Ростовской области полицейский ранил девушку в такси
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Ростовской области полицейский ранил девушку в такси

17:36 25.02.2020
3433
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудник транспортной полиции во время конфликта на дороге в Новошахтинске Ростовской области открыл стрельбу из пистолета и ранил 17-летнюю пассажирку такси, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по СКФО.
"Сотрудник транспортной полиции, управляя своим автомобилем, вступил в конфликт с водителем такси, в ходе развития которого совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы одна из пуль рикошетом попала в 17-летнюю пассажирку такси", - сообщили в ведомстве, отметив, что полицейский отказался от медицинского освидетельствования.
В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей и, как отметили в управлении, будет уволен из органов внутренних дел.
По факту происшествия организована проверка. "Если его вина подтвердится, он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 февраля, 13:13
В Ростовской области мальчик погиб от случайного выстрела из ружья
8433275
Обсудить 0
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ростовская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Лекарственная продукция
На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус
Автомобиль реанимации на дороге
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Российские туристы начинают аннулировать туры в Италию
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Здание Центрального банка РФ в Москве
Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Посольство Российской Федерации в Вене
Посольство в Австрии предупредило россиян о коронавирусе в Европе
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Лекарственная продукция
Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Сотрудник полиции
Заступившегося за пенсионерку жителя Череповца арестовали на 20 суток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Лента новостейМолния