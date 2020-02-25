В Ростовской области полицейский ранил девушку в такси

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудник транспортной полиции во время конфликта на дороге в Новошахтинске Сотрудник транспортной полиции во время конфликта на дороге в Новошахтинске Ростовской области открыл стрельбу из пистолета и ранил 17-летнюю пассажирку такси, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

"Сотрудник транспортной полиции, управляя своим автомобилем, вступил в конфликт с водителем такси, в ходе развития которого совершил несколько выстрелов из травматического оружия. В результате стрельбы одна из пуль рикошетом попала в 17-летнюю пассажирку такси", - сообщили в ведомстве, отметив, что полицейский отказался от медицинского освидетельствования.

В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей и, как отметили в управлении, будет уволен из органов внутренних дел.