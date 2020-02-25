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Роухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Иране
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РИА Новости

Роухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Иране

17:30 25.02.2020 (обновлено: 17:50 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Власти Ирана близки к установлению контроля над коронавирусом, "враги" пытаются посеять страх в обществе, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.
Его слова прозвучали на фоне данных о случаях заражения коронавирусом по стране, которые приближаются к 100, из них не менее 15 смертей.
"Доклад, представленный господином министром (здравоохранения – ред.), обнадеживает, поскольку наблюдается тенденция к контролированию этого вируса. Количество обращений (к медикам – ред.) во многих городах заметно снизилось, хотя в прошлые дни их было много", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.
"Увеличилось число и выписанных из больниц, прошедших курс лечения, чьи анализы (на коронавирус) были положительными", - добавил президент.
По словам президента, "враги" пытаются посеять страх среди общества, но людям не стоит беспокоиться из-за коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаХасан РоуханиКоронавирусыИранВ мире
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