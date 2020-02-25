Роухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Иране

"Доклад, представленный господином министром (здравоохранения – ред.), обнадеживает, поскольку наблюдается тенденция к контролированию этого вируса. Количество обращений (к медикам – ред.) во многих городах заметно снизилось, хотя в прошлые дни их было много", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.