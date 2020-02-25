В Нью-Дели из-за беспорядков ввели комендантский час в ряде районов

Ранее глава госпиталя Гуру Тен Бахадур доктор Сунил Кумар сообщил, что в результате беспорядков в Дели погибли 10 человек, пострадали более 150.

Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.