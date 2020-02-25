В Нью-Дели из-за беспорядков ввели комендантский час в ряде районов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Власти Нью-Дели ввели комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города, передает агентство Times of India.
Особые меры будут введены в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Караыал Нагар.
Ранее глава госпиталя Гуру Тен Бахадур доктор Сунил Кумар сообщил, что в результате беспорядков в Дели погибли 10 человек, пострадали более 150.
Пресс-секретарь полиции Дели Мохиндер Сингх Рандхава сообщил о как минимум 56 раненых полицейских.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
24 февраля, 15:21В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.