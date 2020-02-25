Премьер Албании призвал не распространять панику из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Албании Премьер-министр Албании Эди Рама призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса , по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.

Во вторник после совещания руководства минздрава, Института общественного здоровья и Государственной инспекции здравоохранения в Тиране было сообщено, что анализы восьми предполагаемых зараженных коронавирусом граждан Албании не подтвердили заражение.

Премьер после этого обвинил оппозиционных политиков в распространении ложных слухов "с целью вызвать хаос и воспользоваться ситуацией".

"С коронавирусом борются не с помощью политики, а особенно не паникой и страхом! Мы готовились в тесном взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения с тех пор, как появились первые случаи (в мире - ред.). Мы все сделали согласно плану", - цитирует Albanian Daily News главу правительства страны.

Во вторник премьер Хорватии сообщил о первом подтвержденном случае заболевания в Загребе. МИД Сербии в тот же день заявил, что двое граждан страны, члены команды круизного лайнера Diamond Princess, также больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.