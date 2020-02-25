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Премьер Албании призвал не распространять панику из-за коронавируса
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РИА Новости

Премьер Албании призвал не распространять панику из-за коронавируса

17:25 25.02.2020
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© AP Photo / Boris GrdanoskiПремьер-министр Албании Эди Рама
Премьер-министр Албании Эди Рама
© AP Photo / Boris Grdanoski
Премьер-министр Албании Эди Рама. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.
Во вторник после совещания руководства минздрава, Института общественного здоровья и Государственной инспекции здравоохранения в Тиране было сообщено, что анализы восьми предполагаемых зараженных коронавирусом граждан Албании не подтвердили заражение.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
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Премьер после этого обвинил оппозиционных политиков в распространении ложных слухов "с целью вызвать хаос и воспользоваться ситуацией".
"С коронавирусом борются не с помощью политики, а особенно не паникой и страхом! Мы готовились в тесном взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения с тех пор, как появились первые случаи (в мире - ред.). Мы все сделали согласно плану", - цитирует Albanian Daily News главу правительства страны.
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Во вторник премьер Хорватии сообщил о первом подтвержденном случае заболевания в Загребе. МИД Сербии в тот же день заявил, что двое граждан страны, члены команды круизного лайнера Diamond Princess, также больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
120021
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Распространение нового коронавирусаЭди РамаАлбанияВ мире
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