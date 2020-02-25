Глава МИД Ирана призвал к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны региона к тесному сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса.
"Как и другие вирусы, включая терроризм, COVID-19 не знает границ и не различает национальности и вероисповедания. Чтобы побороть его, и нам не следует этого делать. Как и в случае Ормузской мирной инициативы, Иран призывает к более тесному региональному сотрудничеству, в том числе к (созданию – ред.) давно необходимого совместного центра по контролю и профилактике заболеваний", - написал в Twitter министр.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом. Впервые власти сообщили об инфицированных 19 февраля - заражение началось с города Кум, места паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
Ряд государств уже сообщил о временном прекращении транспортного сообщения с Ираном на фоне вспышки и стремительного распространения коронавируса в этой стране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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