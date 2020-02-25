Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу

"Нытик Чак Шумер жалуется, исключительно для рекламы, что я должен запрашивать больше, чем 2,5 миллиарда, чтобы подготовиться к коронавирусу. Если бы я попросил больше, он бы сказал, что это слишком много", - написал Трамп в Twitter. Он также назвал Шумера "некомпетентным".