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Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу
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РИА Новости

Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу

17:20 25.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступил во вторник в перепалку с демократами из-за плана по борьбе с коронавирусом.
Накануне администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на противостояние вспышке вируса, включая разработку вакцины. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала этот запрос недостаточным, а лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил Трампа в том, что у него нет никакого плана против распространения болезни.
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"Нытик Чак Шумер жалуется, исключительно для рекламы, что я должен запрашивать больше, чем 2,5 миллиарда, чтобы подготовиться к коронавирусу. Если бы я попросил больше, он бы сказал, что это слишком много", - написал Трамп в Twitter. Он также назвал Шумера "некомпетентным".
В США было зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев эвакуировали из-за границы и поместили в карантин.
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Распространение нового коронавирусаЧак ШумерНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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