На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России возбудила дело против производителя "Арбидола", компании "Отисифарм" из-за подозрения в недостоверной рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа, говорится в сообщении ведомства.

"Возбудить производство по делу № 08/05/24-10/2020 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Рекламодателем указанной рекламы является АО "Отисифарм", - говорится в сообщении. Дело будет рассмотрено 10 марта.

В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса. "Арбидол" - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом", - говорилось в рекламе, которая распространялась на радиостанциях "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс" и "Авторадио".

Как говорится в заключении ФАС, из рекламы следует, что "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом COVID-19, жертвами которого в настоящее время стали тысячи человек в мире. "При этом препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены, и ученые всего мира ведут работу над вакциной против коронавируса", - отмечается в сообщении ФАС.

По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, в инструкции к "Арбидолу" нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемом коронавирусом COVID-19. Центр также не получал задач по расширению показаний к применению "Арбидола". Согласно закону "О рекламе", в рекламе допускается использование данных о способах применения только в пределах показаний, утвержденных в инструкциях по применению.

"В настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата "Арбидол" для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении. Как уточняет ФАС, согласно закону, реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний, признается недостоверной.