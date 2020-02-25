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2020-02-25T17:45+0300
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На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус
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РИА Новости

На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус

17:45 25.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛекарственная продукция
Лекарственная продукция
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против производителя "Арбидола", компании "Отисифарм" из-за подозрения в недостоверной рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа, говорится в сообщении ведомства.
"Возбудить производство по делу № 08/05/24-10/2020 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Рекламодателем указанной рекламы является АО "Отисифарм", - говорится в сообщении. Дело будет рассмотрено 10 марта.
Овощи
20 февраля, 13:03
ФАС не зафиксировала нарушений в торговых сетях ДФО из-за коронавируса
В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса. "Арбидол" - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом", - говорилось в рекламе, которая распространялась на радиостанциях "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс" и "Авторадио".
Как говорится в заключении ФАС, из рекламы следует, что "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом COVID-19, жертвами которого в настоящее время стали тысячи человек в мире. "При этом препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены, и ученые всего мира ведут работу над вакциной против коронавируса", - отмечается в сообщении ФАС.
Коронавирус 2019-nCoV
11 февраля, 17:54
ФАС выдала предупреждения за недостоверную информацию о коронавирусе
По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, в инструкции к "Арбидолу" нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемом коронавирусом COVID-19. Центр также не получал задач по расширению показаний к применению "Арбидола". Согласно закону "О рекламе", в рекламе допускается использование данных о способах применения только в пределах показаний, утвержденных в инструкциях по применению.
"В настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата "Арбидол" для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении. Как уточняет ФАС, согласно закону, реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний, признается недостоверной.
Коронавирусы - это семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые они были выделены в 1965 году. Согласно инструкции по применению, "Арбидол" - это противовирусное, которое специфически подавляет in vitro (в пробирке - ред.) вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы - возбудители острых респираторных вирусных инфекций, в частности коронавирус, асоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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ОтисифармЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Данная контора продавала плацебо Афобазол из сахара по 400 руб. Арбидол это продолжение их махинации. Не посадют тчк
25 февраля, 18:13
САСлавик А
1401311
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