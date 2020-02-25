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Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц
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РИА Новости

Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц

17:17 25.02.2020 (обновлено: 17:49 25.02.2020)
12949
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отмена комиссии для банков в Системе быстрых платежей стимулирует спрос у клиентов, заявил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
Ранее Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию за переводы физлиц. Как отметили в ЦБ, такое решение снизит издержки банков и позволит им устанавливать минимальные тарифы для своих клиентов, что является главной задачей Системы быстрых платежей.
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Экономист объяснил, что комиссию ввели для того, чтобы усилить конкуренцию на этом сегменте рынка.
"Комиссия была введена, потому что с самого начала предполагалось, раз услуга существует, то она должна иметь комиссию. Это стандартное положение применительно к любому банковскому продукту", - сказал он в комментарии телеканалу RT.
При этом пока не ясно, что делать с комиссией всем остальным участникам банковского рынка, добавил Масленников.
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Система быстрых платежей (СБП)Никита МасленниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
"Физлица" как платили комиссию, так и будут! Для нас её никто не отменит. Особенно Сбербанк, обслуживающий самые обеспеченные слои населения- пенсионеров и бюджетников.
25 февраля, 18:42
Александр Вагнер
38601011
Ага... Выходит так... В банке лежат НАШИ деньги. Банк, значит, пользуется НАШИМИ деньгами. И ещё комиссию с НАС же берет. Лихо.
25 февраля, 20:47
Бывалый
1000001
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