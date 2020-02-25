Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отмена комиссии для банков в Системе быстрых платежей стимулирует спрос у клиентов, заявил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

Ранее Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию за переводы физлиц. Как отметили в ЦБ, такое решение снизит издержки банков и позволит им устанавливать минимальные тарифы для своих клиентов, что является главной задачей Системы быстрых платежей.

Экономист объяснил, что комиссию ввели для того, чтобы усилить конкуренцию на этом сегменте рынка.

"Комиссия была введена, потому что с самого начала предполагалось, раз услуга существует, то она должна иметь комиссию. Это стандартное положение применительно к любому банковскому продукту", - сказал он в комментарии телеканалу RT