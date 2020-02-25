Эксперт оценил последствия закрытия ряда сахарных заводов в России

Он подчеркнул, что эти заводы произвели не очень много сахара, поэтому их закрытие не заметит ни рынок, ни отрасль, ни потребитель. Эксперт также пояснил, что сахарная свекла является сложной капиталоемкой структурой. Из тростника сахар добывать легче.