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Эксперт оценил последствия закрытия ряда сахарных заводов в России
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РИА Новости

Эксперт оценил последствия закрытия ряда сахарных заводов в России

17:13 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Ведущий эксперт института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что приостановка работы нескольких сахарных заводов в России не вызовет нехватку сахара в стране.
Он подчеркнул, что эти заводы произвели не очень много сахара, поэтому их закрытие не заметит ни рынок, ни отрасль, ни потребитель. Эксперт также пояснил, что сахарная свекла является сложной капиталоемкой структурой. Из тростника сахар добывать легче.
"На мировом рынке со своим свекловичным сахаром мы конкурентноспособны в ограниченных масштабах, логистика позволяет выходить на соседние рынки, но это не десятки миллионов тонн", — рассказал Иванов.
Эксперт подчеркнул, что Россия обеспечивает потребность сахара внутри страны. Однако он отметил, что развитие отрасли уперлось в "небесконечную емкость доступных рынков". По его словам, Россия в этом сезоне сделает 7,7 миллиона тонн сахара, а в потребление пойдет шесть миллионов, на импорт уйдет 0,2 миллиона тонн. Иванов считает, что государство должно заняться всесторонним развитием экспорта, в первую очередь контейнерным морским экспортом.
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Ранее глаза союза сахара производителей Андрей Бодин рассказал газете "Ведомости", что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. Он отметил, что в группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России позже сообщила, что в стране пять сахарных заводов остановили работу из-за убыточного производства: завод в Краснодарском крае, Садовский сахарный завод в Воронежской области в 2018 году, а также те, что перечислил Бодин.
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Андрей БодинРеспублика БашкортостанСахарВедомостиВоронежская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Краснодарский крайРоссияТульская областьЭкономика
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