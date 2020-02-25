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На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
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РИА Новости

На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину

17:13 25.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - цитирует Полищук агентство "Укринформ".

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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗЧерновцыКитайУханьИталияУкраинаВ мире
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