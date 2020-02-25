На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину

КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в украинском городе Черновцы, ее проверяют на коронавирус COVID-19, рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Мария Полищук.
"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - цитирует Полищук агентство "Укринформ".
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Более подробную информацию обещают обнародовать позже.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.