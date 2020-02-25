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Умер один из самых цитируемых испаноязычных философов, сообщили СМИ
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РИА Новости

Умер один из самых цитируемых испаноязычных философов, сообщили СМИ

17:11 25.02.2020
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CC BY 3.0 / McGill University / Prof. Mario BungeФилософ Марио Бунге
Философ Марио Бунге
CC BY 3.0 / McGill University / Prof. Mario Bunge
Философ Марио Бунге. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Известный аргентинский философ и ученый Марио Бунге скончался в ночь на вторник в возрасте 100 лет, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники из семейного окружения философа.
Как отмечает издание Pais, Бунге, скончавшийся в канадском городе Монреаль, где проживал с 1966 года, был одним из самых цитируемых в истории испаноязычных философов.
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Сообщается, что, следуя воле самого ученого, семья не станет организовывать церемонию прощания с ним.
Перу Бунге принадлежат около 500 статей и более ста книг: труды по теоретической физике, психологии, математике и онтологии. Наиболее известное произведение философа – книга "Наука, ее метод и философия".
Марио Бунге родился в Буэнос-Айресе 21 сентября 1919 года. Ученый владел английским, французским и немецким, преподавал во многих европейских и американских университетах. Бунге был женат на итальянке Марте Кавалло, которая также занимается наукой. У пары четверо детей. Дочь Бунге Сильвия – известный нейробиолог.
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