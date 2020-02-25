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Кристина Асмус сообщила, что сыграет пекаря из Подмосковья
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РИА Новости

Кристина Асмус сообщила, что сыграет пекаря из Подмосковья

23:59 25.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что сыграет повара в полнометражном фильме "Булки".
"Я играю роль пекаря из Протвино. Есть тут кто из этого города? Съемки начинаются с марта в Подмосковье и на Шри-Ланке", — написала Асмус.
Актриса рассказала, что режиссер картины — Олег Асадулин ("Темный мир: Равновесие", "Маршрут построен", "Корпоратив").
Вместе с ней в фильме снимутся: Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан и другие.
Пока неизвестны подробности сюжета, дата выхода "Булок", а также придется ли Кристине Асмус набирать вес для этой роли.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыКристина АсмусМосковская область (Подмосковье)Протвино
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