Кристина Асмус сообщила, что сыграет пекаря из Подмосковья

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что сыграет повара в полнометражном фильме "Булки".
"Я играю роль пекаря из Протвино. Есть тут кто из этого города? Съемки начинаются с марта в Подмосковье и на Шри-Ланке", — написала Асмус.
Актриса рассказала, что режиссер картины — Олег Асадулин ("Темный мир: Равновесие", "Маршрут построен", "Корпоратив").
Вместе с ней в фильме снимутся: Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан и другие.
Пока неизвестны подробности сюжета, дата выхода "Булок", а также придется ли Кристине Асмус набирать вес для этой роли.