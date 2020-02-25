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Туризм
2020-02-25T17:25+0300
https://ria.ru/20200225/1565189528.html
Российские туристы начинают аннулировать туры в Италию
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РИА Новости

Российские туристы начинают аннулировать туры в Италию

17:25 25.02.2020
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© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские туроператоры отмечают, что информация о появлении коронавируса в Италии спровоцировала ряд запросов на аннуляцию путевок в эту страну. Однако они пока не реализуются, поскольку будут осуществляться с удержанием фактически понесенных компаниями затрат, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Информация о коронавирусе на севере Италии, распространенная в СМИ, вызвала озабоченность туристов, которые планируют свой отдых в стране. Туроператоры констатируют наличие множественных запросов на аннуляцию с удержанием ФПР, но пока немногие из них фактически осуществляется", — проинформировали в АТОР.
В ряде городов Италии объявлен карантин в связи со случаями заражения коронавирусом. На севере страны в минувшие праздничные выходные зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 25 февраля их — 222, из них 101 случай протекает без каких-либо симптомов.
"В настоящий момент есть запросы на аннуляцию на ближайшие даты, но они не носят массовый характер. Часть клиентов выказывает обеспокоенность, другие более взвешенно оценивают ситуацию и не отменяют свои поездки, особенно горнолыжники, которых это не затрагивает", — рассказали в крупной туристической компании.
По предварительным данным АТОР, сейчас в Италии могут находиться около шести-семи тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать сейчас около 20 тысяч российских граждан.
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Как пояснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова, чаще всего запросы путешественников связаны с вопросами о городах, которые закрыли итальянские власти.
"Поскольку речь идет о небольших населенных пунктах (три-пять тысяч жителей), которые не являются объектами посещений туристов, чаще всего клиенты не принимают решений об отмене туров в Италию. Чаще других аннулируются индивидуальные поездки на крупные выставочные мероприятия. Но в основном потому, что их организаторы уже сообщили, что они не состоятся в целях избежания массового скопления людей из разных стран", - сказала она.
Аннуляция туров в Италию сейчас осуществляется в рамках действующего законодательства в сфере туризма и защиты прав потребителей, с удержанием фактически понесенных туроператорами затрат.
"До специальных распоряжений федеральных органов власти порядок расторжения договоров не изменится. Мы рекомендуем принимать взвешенные решения, которые должны быть основаны на фактах и официальных заявлениях уполномоченных государственных органов власти и должностных лиц", — отметила юрист.
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