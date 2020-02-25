Фурсин: победители "Прорыва года" сами сформируют премиальный пакет

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Правительство Москвы сформирует пакет премиальных мер поддержки победителей конкурса "Прорыв года" индивидуально на основе пожеланий самих предпринимателей, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города (ДПИР) . Правительство Москвы сформирует пакет премиальных мер поддержки победителей конкурса "Прорыв года" индивидуально на основе пожеланий самих предпринимателей, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города (ДПИР) Алексей Фурсин

"В прошлом году мы сформировали единый для всех победителей пакет информационно-коммуникационной поддержки, включая наружную рекламу, ролики на телевидении и радио, участие в мероприятиях. В этом году пакет будет формироваться самим предпринимателем уже индивидуально в зависимости от интересов бизнеса", - сказал Фурсин во вторник на пресс-конференции, посвященной началу приема заявок на соискание премии правительства Москвы "Прорыв года – 2020".

Прием заявок на участие во втором конкурсе для представителей малого и среднего бизнеса столицы стартовал в понедельник. Финалистов в десяти номинациях выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", а члены экспертного совета в конце мая определят победителей.

Фурсин отметил, что пакет "нематериальной" премии особенно важен на старте, когда малому бизнесу очень нелегко сформировать бюджет на рекламу, на продвижение своего продукта или услуги.

"Именно в это мы решили сделать свой вклад для участников. При этом охват, с точки зрения информационной поддержки, включит не только десять победителей, но и всех финалистов - по четыре в каждой номинации", - уточнил глава департамента.

Он добавил, что денежные призы от города в рамках премии не предусмотрены, однако Москва сейчас активно приглашает в качестве партнеров крупные корпорации, которые смогут предложить свои варианты вознаграждения для победителей и участников "Прорыва года".

"Сегодня мы видим интерес корпораций к премии, и мы готовы к сотрудничеству с крупным бизнесом, который стремится поддерживать малых и средних предпринимателей в рамках их успехов и достижений", - сказал Фурсин.

Говорят победители

Важность и эффективность предложенного столичным правительством премиального пиар-пакета отмечали и победители прошлогоднего конкурса "Прорыв года-2019" - участники сегодняшней пресс-конференции,.

Так, победитель в номинации "Социальный предприниматель", создатель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова отметила, что ее компания не смогла бы самостоятельно провести такую пиар-кампанию, которую обеспечил город.

"Первые шаги любого бизнеса тяжелы. Поэтому для нас участие и победа в конкурсе стали действительно прорывом, и год, который подарил нам Департамент со своей экспертизой и информационной поддержкой, стал прорывным – мы показали рост в разы по всем значимым показателям. Надеюсь, следующий проект у нас будет на новом уровне и вместе с городом. Потому что, если мы нужны городу, у нас будет победа", - сказала предприниматель.

В свою очередь, победитель в номинации "Почётный стартап года", гендиректор компании по производству солнечной черепицы Анатолий Кирсанов отметил, что московская среда сегодня предоставляет множество "лифтов", с помощью которых предприниматель может подняться.

"За нами не было никаких активов, кроме наших изобретений, но благодаря конкурсу компания получила известность, повысила имидж. И теперь многие инвесторы рассматривают наши проекты, чтобы принять в них участие. Мы увидели, что в Москве есть дух предпринимательства, сообщество людей, которые учатся друг у друга и стремятся сделать город еще красивее, теплее, уютнее. А город очень здорово и мощно помогает предпринимателям", - отметил Кирсанов.

Основатель сети детских спортивных центров "Чемпионика" Руслан Баширов, победивший в номинации "Франшиза года", уточнил, что для его компании премия "Прорыв года" - это, прежде всего, возможность дополнительно рассказать про свой проект целевой аудитории.

"Участие в премии бесплатное, а у малого бизнеса нет бюджетов на такой на брендовый маркетинг, на такой пиар. Дополнительная информационно-коммуникационная поддержка в Москве сразу повышает узнаваемость бренда, и выгоду получают все, даже те, кто не проходит в финал", - заключил Баширов.