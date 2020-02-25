Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Участники группы Участники группы Go_A , которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.

Группа Go_A победила в финале национального отбора на Украине.

"Если этого общения невозможно будет избежать, то мы к нему готовы. Но если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать", - приводит слова Павленко агентство "Укринформ".

"Евровидение" в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести это мероприятие благодаря победе Дункана Лоуренса на прошлогоднем конкурсе в Тель-Авиве.

На Украине неоднократно происходили скандалы из-за "Евровидения". В частности, победившей в 2019 году в национальном отборе певице Maruv передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Она заявила, что "чувствует давление", и не пописала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе. Кроме того, в мае 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.