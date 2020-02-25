Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T17:50+0300
https://ria.ru/20200225/1565189094.html
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565189427_0:0:1831:1030_1036x0_80_0_0_2f0e1ca7142f92dd90c5d68250ff9f1a.jpg
РИА Новости

Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ

16:54 25.02.2020 (обновлено: 17:50 25.02.2020)
423
© Фото : Особистий архів гурту Go_AГруппа Go_A
Группа Go_A
© Фото : Особистий архів гурту Go_A
Группа Go_A
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Участники группы Go_A, которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.
Группа Go_A победила в финале национального отбора на Украине.
Продюсер Игорь Матвиенко
Вчера, 16:16Культура
Матвиенко уточнил, почему группу "Фабрика" надо послать на Евровидение

"Если этого общения невозможно будет избежать, то мы к нему готовы. Но если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать", - приводит слова Павленко агентство "Укринформ".

"Евровидение" в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести это мероприятие благодаря победе Дункана Лоуренса на прошлогоднем конкурсе в Тель-Авиве.
На Украине неоднократно происходили скандалы из-за "Евровидения". В частности, победившей в 2019 году в национальном отборе певице Maruv передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Она заявила, что "чувствует давление", и не пописала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе. Кроме того, в мае 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".
Иосиф Пригожин
23 февраля, 14:52Культура
Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
23 февраля, 15:10Культура
Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке
1210028
Обсудить 2
Go-AЕвровидениеЕвропаНидерландыООНРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаг Украины
На Украине завели дело против продюсера канала "1+1"
Набережная в Донецке
На Украине назвали слово "Донбасс" элементом войны
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили предложение Киева по платформе для обсуждения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдастанов
Байкер Хирург удивился претензиям к бренду "Волк"
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Зеленский рассказал о программе переквалификации шахтеров
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Продюсер Игорь Матвиенко
Матвиенко уточнил, почему группу "Фабрика" надо послать на Евровидение
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД ответил на призыв американских сенаторов к санкциям против России
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
Эксперт оценил последствия закрытия ряда сахарных заводов в России
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Украинская военная техника на Донбассе
В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
Лента новостейМолния