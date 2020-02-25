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2020-02-25T16:53+0300
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Жителя Чебоксар осудили почти на девять лет за убийство знакомого
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РИА Новости

Жителя Чебоксар осудили почти на девять лет за убийство знакомого

16:53 25.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Житель Чебоксар, жестоко избивший своего знакомого, в результате скончавшегося от травм, проведет 8 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима, сообщает прокуратуры Чувашии.
Судом установлено, что в октябре 2019 года между двумя знакомыми мужчинами, когда они употребляли спиртные напитки, возник конфликт из-за пропавшей верхней одежды. В ходе драки подсудимый нанес потерпевшему более 150 ударов по различным частям тела руками и деревянной палкой. От полученных травм мужчина вскоре скончался.
Статуя Фемиды в суде
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"Подсудимый заявил о том, что оборонялся от знакомого. Однако было установлено, что несколько имевшихся у него телесных повреждения какого-либо вреда его здоровью не причинили. Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
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