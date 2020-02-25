На Украине завели дело против продюсера канала "1+1"

Также он выложил фотографию ответа Национальной полиции, в котором указано, что уголовное дело завели по статье 161 "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.