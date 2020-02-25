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На Украине завели дело против продюсера канала "1+1"
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РИА Новости

На Украине завели дело против продюсера канала "1+1"

16:48 25.02.2020
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© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Полиция Украины завела уголовное дело против продюсера сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алены Еремеевой после ее слов о сложностях съемок сериалов на украинском языке, сообщил во вторник депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
Ранее Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке, так как на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже. После этого партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась в полицию и просила завести уголовное дело против Еремеевой.
"Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим по результатам расследования", - написал Арьев на своей странице в Facebook.
Также он выложил фотографию ответа Национальной полиции, в котором указано, что уголовное дело завели по статье 161 "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.
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