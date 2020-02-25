Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T16:42+0300
https://ria.ru/20200225/1565188552.html
В Госдуме оценили предложение Киева по платформе для обсуждения Крыма
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564237891_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_e3325a2450795068e8f1b86c1141fa99.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили предложение Киева по платформе для обсуждения Крыма

16:42 25.02.2020
1198
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко назвал бесперспективным предложение украинской стороны по созданию международной платформы для обсуждения "крымского вопроса".
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter заявил о необходимости создания "международной платформы для обсуждения крымского вопроса".
"Предложение Украины о создании международной платформы для обсуждения "крымского вопроса" не имеет никакой перспективы. Подобные инициативы – в духе наших соседей, которые вместо того, чтобы заниматься развитием собственного государства, продолжают грезить о чужих территориях", - сказал Козенко, слова которого приводит его пресс-служба.
По его словам, Крым является полноценным и полноправным субъектом Российской Федерации, что указано в главном документе страны – конституции.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Вчера, 10:50
В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова
"Более того, после утверждения планируемых поправок, в частности относительно запрета на отчуждение территорий и закрепление территориальной целостности России, станут невозможными такие щедрые "подарки", как при Хрущеве, когда целый полуостров был подарен, а вернее передан во временное пользование по чьей-то прихоти. Это будет касаться не только уже имеющихся, но и вновь приобретенных территорий, которым еще предстоит интегрироваться в РФ", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
21 февраля, 05:32
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
5410000
Обсудить 3
Андрей КозенкоВадим ПристайкоГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаг Украины
На Украине завели дело против продюсера канала "1+1"
Набережная в Донецке
На Украине назвали слово "Донбасс" элементом войны
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель Путина заявил о перезапуске НТИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД ответил на призыв американских сенаторов к санкциям против России
Группа Go_A
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
Сергей Цеков
В Совфеде назвал план Киева по "деоккупации" Крыма неоригинальным
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук назвал главное достижение Украины
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Замок Ласточкино гнездо
В Крыму назвали план Киева по "деоккупации" полуострова блефом
Украинская военная техника на Донбассе
В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России
Лекарственная продукция
Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
Лента новостейМолния