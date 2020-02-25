В Госдуме оценили предложение Киева по платформе для обсуждения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко назвал бесперспективным предложение украинской стороны по созданию международной платформы для обсуждения "крымского вопроса".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter заявил о необходимости создания "международной платформы для обсуждения крымского вопроса".

"Предложение Украины о создании международной платформы для обсуждения "крымского вопроса" не имеет никакой перспективы. Подобные инициативы – в духе наших соседей, которые вместо того, чтобы заниматься развитием собственного государства, продолжают грезить о чужих территориях", - сказал Козенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, Крым является полноценным и полноправным субъектом Российской Федерации, что указано в главном документе страны – конституции.

"Более того, после утверждения планируемых поправок, в частности относительно запрета на отчуждение территорий и закрепление территориальной целостности России, станут невозможными такие щедрые "подарки", как при Хрущеве, когда целый полуостров был подарен, а вернее передан во временное пользование по чьей-то прихоти. Это будет касаться не только уже имеющихся, но и вновь приобретенных территорий, которым еще предстоит интегрироваться в РФ", - сказал депутат.