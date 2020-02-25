"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию

892

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Карина Арсланова из Уфы – солнечный ребенок. 17-летняя девочка с синдромом Дауна любит петь, рисовать, кататься на горных лыжах, но больше всего Карине нравится плавать.