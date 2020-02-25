2020-02-25T16:42+0300
2020-02-25T16:42+0300
https://ria.ru/20200225/1565188532.html
"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию
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РИА Новости
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РИА Новости
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"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию
Карина Арсланова из Уфы – солнечный ребенок. 17-летняя девочка с синдромом Дауна любит петь, рисовать, кататься на горных лыжах, но больше всего Карине нравится плавать.
2020-02-25T16:42+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=95167698&type=mp4
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"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию
Карина Арсланова из Уфы – солнечный ребенок. 17-летняя девочка с синдромом Дауна любит петь, рисовать, кататься на горных лыжах, но больше всего Карине нравится плавать.
В марте 2020 года Карина поедет в Турцию участвовать в всемирных Трисомных играх, где представит родную Башкирию.