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"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию
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РИА Новости
"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию
Карина Арсланова из Уфы – солнечный ребенок. 17-летняя девочка с синдромом Дауна любит петь, рисовать, кататься на горных лыжах, но больше всего Карине нравится плавать.
2020-02-25T16:42+0300
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"На Турцию!": солнечная девочка готовится к соревнованиям по плаванию

16:42 25.02.2020
892
Карина Арсланова из Уфы – солнечный ребенок. 17-летняя девочка с синдромом Дауна любит петь, рисовать, кататься на горных лыжах, но больше всего Карине нравится плавать.
В марте 2020 года Карина поедет в Турцию участвовать в всемирных Трисомных играх, где представит родную Башкирию.
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УфаВидеоСпорт
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