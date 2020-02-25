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Второго фигуранта дела об убийстве Япончика перевели из колонии в СИЗО
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РИА Новости

Второго фигуранта дела об убийстве Япончика перевели из колонии в СИЗО

16:39 25.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
© РИА Новости / Кирилл Калинников
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил в СИЗО второго предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ранее СК РФ объявил, что этот человек уже несколько лет отбывает наказание в колонии – таким образом, его перевели обратно в СИЗО на время нового расследования.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кахи Газзаева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 апреля", - сказала Морозова.
Следствие считает, что он передал киллеру винтовку, из которой и был убит Япончик, а в момент преступления наблюдал за прилегающей территорией.
По данным суда, Газзаеву вменяется убийство группой лиц о предварительному сговору и грозит вплоть до пожизненного срока. У 39-летнего Газзаева уже есть множество судимостей.
Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде
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В начале февраля Басманный суд Москвы заключил под стражу Муртаза Шаданию - первого арестованного по этому делу. Ему предъявлено обвинение в убийстве в составе ОПГ и незаконном обороте оружия.
По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также, как и Газзаев, наблюдал за прилегающей к месту преступления территорией.
Летом 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик - один из самых влиятельных людей криминального мира России - скончался.
Покушение на предполагаемого криминального авторитета Аслана Усояна (Дед хасан) в центре Москвы
21 сентября 2010, 15:08
Убийство Япончика и покушение на Деда Хасана связаны, сообщил источникСледствие не исключает, что покушение на предполагаемого криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, и убийство его "коллеги" Вячеслава Иванькова по кличке Япончик организовали одни и те же лица, заявил во вторник РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах Москвы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ИваньковСмерть криминального авторитета ЯпончикаПроисшествия
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