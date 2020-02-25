Второго фигуранта дела об убийстве Япончика перевели из колонии в СИЗО

Ранее СК РФ объявил, что этот человек уже несколько лет отбывает наказание в колонии – таким образом, его перевели обратно в СИЗО на время нового расследования.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кахи Газзаева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 апреля", - сказала Морозова.

Следствие считает, что он передал киллеру винтовку, из которой и был убит Япончик, а в момент преступления наблюдал за прилегающей территорией.

По данным суда, Газзаеву вменяется убийство группой лиц о предварительному сговору и грозит вплоть до пожизненного срока. У 39-летнего Газзаева уже есть множество судимостей.

В начале февраля Басманный суд Москвы заключил под стражу Муртаза Шаданию - первого арестованного по этому делу. Ему предъявлено обвинение в убийстве в составе ОПГ и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также, как и Газзаев, наблюдал за прилегающей к месту преступления территорией.