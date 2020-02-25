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Мишустин ожидает скорого изменения системы госзакупок
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РИА Новости

Мишустин ожидает скорого изменения системы госзакупок

16:37 25.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что изменения в контрактную систему госзакупок будут подготовлены в ближайшее время.
Один из участников встречи Мишустина с членами совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности отметил, что необходимо осуществлять отбор участников госзакупок на этапе приема документов и предусмотреть возможность исключения недобросовестных поставщиков. Он также отметил, что необходимо упростить возможность заказчику оперативно расторгать контракты с недобросовестными подрядчиками.
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В свою очередь премьер-министр признался, что у него есть много вопросов к ФЗ-44, исходя из личного опыта работы. Он напомнил, что данный вопрос рассматривался на заседании правительства в минувший четверг и были даны соответствующие поручения. В частности, Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить поправки в законодательство, чтобы организовать работу по госзакупкам четче и быстрее.
"Форма проведения торгов гораздо важнее содержания и результата, это так получается. Все это знают и в этом смысле - и федеральные органы исполнительной власти, и подрядчики по госзаказам - все об этом говорят. Конечно, это надо изменить. Мы должны по сути смотреть, если хотите, в корень, кто из подрядчиков будет способен соответствующим образом выполнить все необходимые работы", - сказал Мишустин.
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По его словам, это первый блок, над которым Минфин уже работает. "Второе - это способы закупок, их около 10. Конечно, их нужно сокращать. Сегодня мы работаем, чтобы было три, и совершено простым и прозрачным способом они были сформулированы в нормах закона", - добавил премьер.
"Я очень надеюсь, что мы в ближайшее время примем соответствующее решение и соответственно с законодателями будем работать над изменениями норм ФЗ-44", - подчеркнул Мишустин.
Минфин России 17 февраля сообщал, что подготовил законопроект о комплексной оптимизации контрактной системы госзакупок. Документ, в частности, сокращает количество конкурентных способов закупок до трех наиболее распространенных – конкурс, аукцион, запрос котировок. Сокращаются сроки выполнения процедур при проведении закупок этими тремя способами. Для исключения чрезмерно длительного проведения аукциона предлагается установить максимальный срок торгов – не более трех часов.
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Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Курганская областьЭкономика
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