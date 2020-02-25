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РИА Наука
2020-02-26T00:01+0300
https://ria.ru/20200225/1565188289.html
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
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РИА Новости

Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь

16:35 25.02.2020 (обновлено: 00:01 26.02.2020)
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© Fotolia / IDNЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Fotolia / IDN
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. У 61-летней американки врачи выявили уникальный синдром брожения мочевого пузыря. Из-за этой патологии в организме пенсионерки постоянно вырабатывался алкоголь, который выходил с мочой. Описание приводится в журнале Annals of Internal Medicine.
Жительница Питтсбурга, страдающая циррозом, находилась в листе ожидания на пересадку печени Пресвитерианского госпиталя при Медицинском центре местного университета. Таким пациентам категорически противопоказан прием алкоголя, однако врачи подозревали у женщины алкогольную зависимость, так как анализы мочи на алкоголь каждый раз показывали положительный результат.
Пожилой американке пришлось доказывать медикам, что она не употребляет спиртное, до тех пор, пока они не провели детальное исследование и не выявили истинную причину.
Первое, что насторожило ученых, это то, что результаты анализов крови на этанол и мочи — на этилглюкуронид и этилсульфат, которые являются метаболитами этанола, были отрицательными, тогда как результаты анализов мочи на этанол были положительными. Кроме того, у пациентки отсутствовали признаки алкогольной интоксикации.
Другой странностью было присутствие в моче большого количества глюкозы — это состояние называется гиперглюкозурией — в сочетании с обильными образованиями почкующихся дрожжей, которые были идентифицированы как Candida glabrata — природные аналоги пивных дрожжей, обычно не обнаруживаемые в таком изобилии в организме человека. Эти результаты привели медиков к разгадке.
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Впервые в истории современной медицины ученые столкнулись с патологией мочевого пузыря, спровоцированной дрожжевыми грибами Candida glabrata, которые, перерабатывая сахар, поступающий в организм, производят этанол.
Случаи дрожжевого брожения, или синдром автопивоварения — это редкое заболевание, при котором этанол в количествах, достаточных для опьянения, вырабатывается определенными типами дрожжей или бактерий в результате эндогенной ферментации в пищеварительной системе. Ранее описывались случаи дрожжевого брожения в кишечнике, но случай, когда грибы поселились в мочевом пузыре, выявлен впервые.
Возможно, имело место совпадение двух факторов: наличие грибов в мочевом пузыре и постоянное присутствие большого количества сахара в организме пациентки, в течение длительного времени страдавшей диабетом.
"Candida glabrata — это грибок, который очень напоминает Saccharomyces cerevisiae, известный среди обывателей как пивные дрожжи. Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда дрожжи, вырабатывающие этиловый спирт, поселились в мочевом пузыре пациентки и привели к развитию алкогольного цирроза печени", — объясняют в статье авторы исследования.
Врачи назначили пациентке противогрибковое лечение, которое, однако, не увенчались успехом, возможно, из-за плохо контролируемого диабета пациентки.
Во время проведения исследования авторы анализировали публикации, связанные с производством этанола в моче, и обнаружили одно сообщение с описанием аналогичного случая, к сожалению, выявленного посмертно.
Ученые считают, что, возможно, случаев было больше, но симптомы не были распознаны из-за необычной и до этого неизвестной природы патологии.
"Опыт, который мы описываем, демонстрирует, как легко можно пропустить сигналы о том, что может иметь место синдром автоматического пивоварения в мочевой системе", — отмечают авторы.
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