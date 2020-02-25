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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ "Пассаж"
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РИА Новости
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ "Пассаж"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
2020-02-25T16:35+0300
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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ "Пассаж"

16:35 25.02.2020
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре "Пассаж" в Махачкале удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что сперва загорелся павильон возле ТЦ, после чего огонь перекинулся на кровлю "Пассажа".
"Открытое горение ликвидировано на площади 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМахачкалаПроисшествия
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