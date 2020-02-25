В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ "Пассаж"

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре "Пассаж" в Махачкале удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что сперва загорелся павильон возле ТЦ, после чего огонь перекинулся на кровлю "Пассажа".