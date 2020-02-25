2020-02-25T16:35+0300
2020-02-25T16:35+0300
https://ria.ru/20200225/1565188226.html
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ "Пассаж"
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ "Пассаж"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Открытое горение в торговом центре в Махачкале
ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале
.
2020-02-25T16:35+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32693029&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565180941_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_53f59158d7c37b71baa18a3b04126a34.jpg
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PT0M23S
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ "Пассаж"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Открытое горение в торговом центре в Махачкале
ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале
.
Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре "Пассаж" в Махачкале удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что сперва загорелся павильон возле ТЦ, после чего огонь перекинулся на кровлю "Пассажа".
"Открытое горение ликвидировано на площади 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.