Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T17:25+0300
https://ria.ru/20200225/1565188133.html
Volkswagen представил новый Polo для России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565187374_0:0:2432:1368_1036x0_80_0_0_82ef2ab0231d86930c5000043875b0af.jpg
РИА Новости

Volkswagen представил новый Polo для России

16:33 25.02.2020 (обновлено: 17:25 25.02.2020)
33900
© Фото : Volkswagen 2020Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
© Фото : Volkswagen 2020
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На российском рынке новое поколение Volkswagen Polo будет представлено в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщил "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, новые автомобили будут поставляться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 литра и мощностью 90 и 110 лошадиных сил, а также объемом 1,4 литра мощностью 125 лошадиных сил.
© Фото : Volkswagen 2020Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
© Фото : Volkswagen 2020
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Кроме того, новый Polo получил полностью измененный дизайн и новый, более объемный кузов — с увеличенным пространством для пассажиров на заднем сиденье и в багажнике.
"Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом", — рассказали в компании.
© Фото : Volkswagen 2020Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
© Фото : Volkswagen 2020
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Салон нового поколения автомобилей в разных вариациях оснащен датчиками парковки, датчиками света и дождя, камерой заднего вида, климат-контролем и пакетом для плохих дорог. Клиренс составляет 170 миллиметров, что на семь миллиметров больше, чем у предшественника. Кроме того, новый Polo предлагает систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy.
Автодилеры ранее сообщили РИА Новости, что старт продаж начнется в июне.
Стоимость владения автомобилем в России
14 сентября 2016, 18:48
Сколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.
1521746224
Обсудить 5
АвтоVolkswagen PoloРоссия
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
Протаранивший пять машин в Саратовской области водитель был пьян
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Черное море в Адлерском районе Сочи
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Украинская военная техника на Донбассе
В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
Лента новостейМолния