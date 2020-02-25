Volkswagen представил новый Polo для России

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На На российском рынке новое поколение Volkswagen Polo будет представлено в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщил " Автостат " со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, новые автомобили будут поставляться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 литра и мощностью 90 и 110 лошадиных сил, а также объемом 1,4 литра мощностью 125 лошадиных сил.

© Фото : Volkswagen 2020 Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo © Фото : Volkswagen 2020 Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo

Кроме того, новый Polo получил полностью измененный дизайн и новый, более объемный кузов — с увеличенным пространством для пассажиров на заднем сиденье и в багажнике.

"Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом", — рассказали в компании.

© Фото : Volkswagen 2020 Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo © Фото : Volkswagen 2020 Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo

Салон нового поколения автомобилей в разных вариациях оснащен датчиками парковки, датчиками света и дождя, камерой заднего вида, климат-контролем и пакетом для плохих дорог. Клиренс составляет 170 миллиметров, что на семь миллиметров больше, чем у предшественника. Кроме того, новый Polo предлагает систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy.