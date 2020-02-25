Volkswagen представил новый Polo для России

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На российском рынке новое поколение Volkswagen Polo будет представлено в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщил "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, новые автомобили будут поставляться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 литра и мощностью 90 и 110 лошадиных сил, а также объемом 1,4 литра мощностью 125 лошадиных сил.
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Кроме того, новый Polo получил полностью измененный дизайн и новый, более объемный кузов — с увеличенным пространством для пассажиров на заднем сиденье и в багажнике.
"Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом", — рассказали в компании.
Визуализация внешнего вида нового автомобиля Volkswagen Polo
Салон нового поколения автомобилей в разных вариациях оснащен датчиками парковки, датчиками света и дождя, камерой заднего вида, климат-контролем и пакетом для плохих дорог. Клиренс составляет 170 миллиметров, что на семь миллиметров больше, чем у предшественника. Кроме того, новый Polo предлагает систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy.
Автодилеры ранее сообщили РИА Новости, что старт продаж начнется в июне.
14 сентября 2016, 18:48Сколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.