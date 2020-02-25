Отношения США и Индии должны основываться на взаимности, заявил Трамп

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Торговые отношения Торговые отношения США Индией должны основываться на взаимности, стороны работают над этим, заявил американский президент Дональд Трамп

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что с США взимается большое количество пошлин, и этого не должно быть.

"Я думаю, что самые высокие пошлины, когда вы имеете дело с Индией - Harley Davidson вынужден платить огромные пошлины, когда они отправляют сюда мотоциклы. Когда Индия отправляет мотоциклы в США - практически никаких пошлин. По большей части нет вообще никаких пошлин. Я просто говорю, что это несправедливо, и мы над этим работаем", - сказал Трамп.

Президент отметил, что хочет, чтобы отношения основывались на взаимности. "Я хочу, чтобы все было взаимно, это должно быть взаимно... К США должны относиться справедливо", - сказал он.

"Индия это понимает. У нас был огромный дефицит в течение многих лет с Индией, со всеми - было, честно сказать, много стран. У нас был очень значительный дефицит. Большой дефицит - 30 миллиардов долларов - с Индией сейчас снизился до 24 миллиардов, благодаря тому, что мы делаем. Но, тем не менее, он слишком высокий, у нас не должно быть 24 миллиардов дефицита", - отметил Трамп.

Трамп добавил, что если США заключат торговое соглашение с Индией, это будет сделано ближе к концу года.

Трамп прибыл в Индию в понедельник. Во вторник президент США в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил весь спектр двусторонних связей, включая ключевые сферы обороны, безопасности, торговли и инвестиций.