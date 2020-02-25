Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T16:29+0300
https://ria.ru/20200225/1565187940.html
Отношения США и Индии должны основываться на взаимности, заявил Трамп
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Отношения США и Индии должны основываться на взаимности, заявил Трамп

16:29 25.02.2020
177
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Торговые отношения США с Индией должны основываться на взаимности, стороны работают над этим, заявил американский президент Дональд Трамп.
Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что с США взимается большое количество пошлин, и этого не должно быть.
"Я думаю, что самые высокие пошлины, когда вы имеете дело с Индией - Harley Davidson вынужден платить огромные пошлины, когда они отправляют сюда мотоциклы. Когда Индия отправляет мотоциклы в США - практически никаких пошлин. По большей части нет вообще никаких пошлин. Я просто говорю, что это несправедливо, и мы над этим работаем", - сказал Трамп.
Президент отметил, что хочет, чтобы отношения основывались на взаимности. "Я хочу, чтобы все было взаимно, это должно быть взаимно... К США должны относиться справедливо", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 15:20
Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
"Индия это понимает. У нас был огромный дефицит в течение многих лет с Индией, со всеми - было, честно сказать, много стран. У нас был очень значительный дефицит. Большой дефицит - 30 миллиардов долларов - с Индией сейчас снизился до 24 миллиардов, благодаря тому, что мы делаем. Но, тем не менее, он слишком высокий, у нас не должно быть 24 миллиардов дефицита", - отметил Трамп.
Трамп добавил, что если США заключат торговое соглашение с Индией, это будет сделано ближе к концу года.
Трамп прибыл в Индию в понедельник. Во вторник президент США в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил весь спектр двусторонних связей, включая ключевые сферы обороны, безопасности, торговли и инвестиций.
Ранее Трамп заявил, что США могут достичь торгового соглашения с Индией, однако он откладывает выработку "крупного соглашения" на потом, пояснив, что не уверен, произойдет ли подписание этих договоренностей до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди после совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Вчера, 11:51
США и Индия создадут рабочую группу по борьбе с наркотрафиком
020002
Обсудить 0
Нарендра МодиДональд ТрампИндияСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Трамп готов выступить посредником в урегулировании в Кашмире
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в Женеве. 25 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал сократить число американских военных в Афганистане
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили предложение Киева по платформе для обсуждения Крыма
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД ответил на призыв американских сенаторов к санкциям против России
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Радж Гхате, мемориале Махатмы Ганди, в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Индия и США выведут отношения на уровень глобального партнерства
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
Лавров обсудил с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон и Курц обсудили сотрудничество Великобритании и ЕС
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об отношении к Вайнштейну
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота
Михаил Мишустин
Мишустин ожидает скорого изменения системы госзакупок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
Лента новостейМолния