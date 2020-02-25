Пресс-конференция политика, историка, политолога Вячеслава Никонова

6

11 марта в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция политика, историка и политолога Вячеслава НИКОНОВА на тему: "Куда идет современный мир?", в рамках которой будет представлено второе исправленное и дополненное издание книги "Код цивилизации".