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Пресс-конференция политика, историка, политолога Вячеслава Никонова
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РИА Новости

Пресс-конференция политика, историка, политолога Вячеслава Никонова

16:24 25.02.2020 (обновлено: 16:28 25.02.2020)
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11 марта в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция политика, историка и политолога Вячеслава НИКОНОВА на тему: "Куда идет современный мир?", в рамках которой будет представлено второе исправленное и дополненное издание книги "Код цивилизации".
Монография посвящена осмыслению основных тенденций мирового развития через призму взаимодействия цивилизаций. Показывая на широком фактическом материале процесс смещения центров мирового экономического и политического развития с Запада на Восток, автор предлагает свои оценки роли и места России в рамках формирующегося многополярного мира. Также будут прокомментированы актуальные вопросы международной повестки.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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