Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 17 человек

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся новым коронавирусом Бахрейне увеличилось до 17 человек, сообщает министерство здравоохранения королевства.

"Девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы после диагностики бахрейнских и саудовских граждан, приехавших из Ирана через Дубай и Шарджу, в международном аэропорту Бахрейна. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в королевстве на данный момент достигло 17", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее власти Бахрейна сообщили, что в стране зафиксированы шесть случаев коронавируса, при этом все заболевшие побывали в Иране. Власти Бахрейна также на 48 часов, начиная с вечера понедельника, приостановили воздушное движение между островом и Дубаем, где были выявлены больные коронавирусом.