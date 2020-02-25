Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 17 человек

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 17 человек, сообщает министерство здравоохранения королевства.
"Девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы после диагностики бахрейнских и саудовских граждан, приехавших из Ирана через Дубай и Шарджу, в международном аэропорту Бахрейна. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в королевстве на данный момент достигло 17", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
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Ранее власти Бахрейна сообщили, что в стране зафиксированы шесть случаев коронавируса, при этом все заболевшие побывали в Иране. Власти Бахрейна также на 48 часов, начиная с вечера понедельника, приостановили воздушное движение между островом и Дубаем, где были выявлены больные коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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