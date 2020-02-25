В Красноярске ввели режим "черного неба"

С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Известный российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о режиме "черного неба" и разместил в Instagram. Между тем Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.