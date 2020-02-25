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В Красноярске ввели режим "черного неба"
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РИА Новости

В Красноярске ввели режим "черного неба"

16:23 25.02.2020 (обновлено: 16:33 25.02.2020)
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© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск
© Радио Sputnik
КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе с вечера вторника на двое суток объявили в Красноярске режим "черного неба", сообщает Среднесибирское УГМС.
С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Известный российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о режиме "черного неба" и разместил в Instagram. Между тем Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
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Во вторник в Красноярск с рабочим визитом прибыли глава Росприроднадзора Светлана Радионова и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. По мнению Шумакова, в городе экологическая "ситуация непростая, но она не катастрофическая и не критическая".
"С 19 часов 25 февраля 2020 года до 19 часов 27 февраля 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
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Игорь ШумаковСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)КрасноярскОбщество
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