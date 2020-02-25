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В Стамбул вернулся самолет Pegasus из-за попавшей в двигатель птицы
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РИА Новости

В Стамбул вернулся самолет Pegasus из-за попавшей в двигатель птицы

16:23 25.02.2020 (обновлено: 16:24 25.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2192 из Стамбула в Измир, вынужден был вернуться в аэропорт Стамбула из-за попавшей в двигатель птицы, сообщил телеканал Haberturk.
По информации телеканала, птица попала в двигатель при взлете самолета, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Никто из пассажиров не пострадал, они будут отправлены в Измир ближайшим рейсом.
Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.
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Стамбул (провинция)ИзмирСтамбулВ мире
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