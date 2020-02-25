В Стамбул вернулся самолет Pegasus из-за попавшей в двигатель птицы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2192 из Стамбула в Измир, вынужден был вернуться в аэропорт Стамбула из-за попавшей в двигатель птицы, сообщил телеканал Haberturk.
По информации телеканала, птица попала в двигатель при взлете самолета, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Никто из пассажиров не пострадал, они будут отправлены в Измир ближайшим рейсом.
İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait uçağın kalkış sırasında motoruna kuş girdiği ve uçağın geri döndüğü öğrenildi. https://t.co/68oEaW4svy— Cem Küçük (@cemkucuk55) February 25, 2020
Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.