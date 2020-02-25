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Спецпредставитель Путина заявил о перезапуске НТИ
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РИА Новости

Спецпредставитель Путина заявил о перезапуске НТИ

16:42 25.02.2020
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© Фото : Информбюро 20.35 / Артем ГанжаСпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
© Фото : Информбюро 20.35 / Артем Ганжа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Госпрограмму поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России "Национальная технологическая инициатива" (НТИ) ждет перезапуск в 2020 году, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"В течение этого года мы перезапускаем НТИ, будет НТИ-2020 или НТИ 2.0, как хотите,… и у каждого активного участника… будет возможность войти в НТИ и занять там свое место", - сказал он в ходе встречи с региональными общественными представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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По словам Пескова, участие в НТИ дает "три большие группы возможностей", одна из которых предусматривает, в частности, инвестирование в новые технологии и стартапы. "Вторая группа (возможностей – ред.) – это участвовать в их развитии через сетевые форматы. И третья группа – это программы в области развития человеческого капитала", - уточнил он.
Песков добавил также, что в течение 2020 года предполагается интегрировать дорожные карты развития в регионах НТИ и Российского экспортного центра (РЭЦ).
"Традиционные отрасли под натиском новых технологий вынуждены радикально трансформироваться. В 2015 году этот тезис вызывал сомнения, (но) после того, как мы на глазах потеряли космос как источник доходов для нашего бюджета, стало понятно, что это не спорное, а бесспорное утверждение", - отметил Песков.
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По его оценке, сейчас в России мировому уровню соответствуют такие отрасли, как вооружение, атомная энергетика и "ключевые IT-решения".
Ранее в декабре он сообщал, что Национальная технологическая инициатива в ближайшие пять лет займется развитием стартапов и выводом их на экспорт, а также будет расширять региональную инфраструктуру. Песков отмечал также, что в 2020-ые годы ожидается большой интерес со стороны мировых лидеров к геоинжинирингу, экологии и климату, так что НТИ внимательно смотрит на развитие технологий и стартапов в этой сфере. Еще один рынок НТИ может быть создан в сфере строительства и недвижимости. НТИ также планирует развивать венчурные инструменты для поддержки стартапов.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) - госпрограмма поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года.
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12 февраля, 15:57
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Национальная технологическая инициатива (НТИ)Российский экспортный центрАгентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияТехнологииОбщество
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