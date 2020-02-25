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Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
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РИА Новости

Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса

16:22 25.02.2020 (обновлено: 16:23 25.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
СУХУМ, 25 фев – РИА Новости. Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Ранее и.о. президента Абхазии Валерий Бганба провел встречу с руководителями республиканских ведомств, на которой обсуждался план действий по защите от проникновения коронавируса в республику. Бганба поручил установить на границе с Россией и Грузией тепловизоры и мобильные поликлиники "с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии". Помимо этого, в МИД республики временно ограничили выдачу туристических виз гражданам зарубежных стран. Государственная миграционная служба совместно c погранподразделением СГБ Абхазии обеспечили временный въезд трудовых эмигрантов.
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21 февраля, 08:00РИА Наука
Ученые рассказали, как защититься от коронавируса
"Вскоре от российских коллег в Абхазию поступят тест-системы в количестве 500 единиц для диагностики коронавируса, разработанные при государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске", - процитировала пресс-служба кабмина республики слова Скорик, которые прозвучали на совещании правительства, посвященном мерам по предупреждению распространения коронавируса на территории республики.
По данным кабмина, продлен срок ограничения въезда на территорию Абхазии иностранцев за исключением граждан России. "Ограничение въезда, по предварительным данным, будет действовать до 7 апреля", - уточнили в правительстве.
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Как утверждают абхазские медики, в республике нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, излечились более 27,2 тысячи. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
421001
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Распространение нового коронавирусаАбхазияРоссияВ мире
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