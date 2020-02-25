Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-25T16:50+0300
https://ria.ru/20200225/1565187587.html
В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565123082_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_b1598935212a2dde9e194289c4570647.jpg
РИА Новости

В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов

16:49 25.02.2020 (обновлено: 16:50 25.02.2020)
4395
© REUTERS / Manuel SilvestriУчастники карнавала в Венеции в защитных масках
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
© REUTERS / Manuel Silvestri
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По предварительным данным АТОР, сейчас в Италии могут находиться около шести-семи тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать около 20 тысяч гостей из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Ограничения на посещение некоторых городов и мест, введенные властями Италии из-за ситуации с коронавирусом в стране, привели лишь к отдельным случаям незначительных корректировок экскурсионных маршрутов россиян.
Эксперты туротрасли напоминают, что в ряде городов Италии объявлен карантин в связи со случаями заражения коронавирусом. На севере в минувшие выходные зафиксированы случаи заражения. По состоянию на утро 25 февраля в стране их — 222, из них 101 протекает без каких-либо симптомов.
"В принимающих компаниях туроператоров сообщают, что организуют программу пребывания туристов в Италии с соблюдением всех рекомендаций властей. У некоторых из них в экскурсионных маршрутах исключается посещение городов и мест, в отношении которых введены ограничения. Вместо них туристам предлагается посещение альтернативных городов и объектов показа", — проинформировали в ассоциации.
В АТОР также обратили внимание, что у большинства туроператоров программы пока не меняются или незначительно корректируются, так как они изначально не включали области со вспышкой коронавируса.
Директор департамента рекламы и PR туркомпании Анна Филатовская подтвердила, что на данный момент некоторые ограничения введены. "Например, на перемещения на автомобилях по стране, некоторые крупные музеи закрыты на ближайшее время. Но наши экскурсии пока проходят в штатном режиме", — сказала она.
"Основная вспышка зафиксирована в регионах Ломбардия и Венето. Наши программы пока не меняются, так как даже в Венеции нет запрета на посещение города. Для снижения потока туристов на два дня ранее был закрыт карнавал", — отметил руководитель направления Италия туроператора Роман Шахтарин.
В другой компании уточнили, что поскольку власти Италии отменили массовые мероприятия, а также закрыли для посещения ряд театров, галерей и соборов, то это привело к незначительным корректировкам программ.
Закрытый из-за коронавируса пункт неотложной помощи в Италии
Вчера, 16:20
У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом
210506
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИталия
Рекомендуем
Закрытый из-за коронавируса пункт неотложной помощи в Италии
У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Российские туристы начинают аннулировать туры в Италию
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
Эксперт: туры в Италию отменяются из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Лекарственная продукция
Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Аэропорт в Праге
В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
Вид острова Тенерифе
Гости отеля на Тенерифе, где выявили коронавирус, изолированы
Закрытый пункт неотложной помощи в больнице итальянского города Кодоньо
Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Эксперт: россияне не отказываются от туров в Италию из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
Лента новостейМолния