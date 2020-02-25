В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По предварительным данным АТОР, сейчас в Италии могут находиться около шести-семи тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать около 20 тысяч гостей из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Ограничения на посещение некоторых городов и мест, введенные властями Италии из-за ситуации с коронавирусом в стране, привели лишь к отдельным случаям незначительных корректировок экскурсионных маршрутов россиян.

Эксперты туротрасли напоминают, что в ряде городов Италии объявлен карантин в связи со случаями заражения коронавирусом. На севере в минувшие выходные зафиксированы случаи заражения. По состоянию на утро 25 февраля в стране их — 222, из них 101 протекает без каких-либо симптомов.

"В принимающих компаниях туроператоров сообщают, что организуют программу пребывания туристов в Италии с соблюдением всех рекомендаций властей. У некоторых из них в экскурсионных маршрутах исключается посещение городов и мест, в отношении которых введены ограничения. Вместо них туристам предлагается посещение альтернативных городов и объектов показа", — проинформировали в ассоциации.

В АТОР также обратили внимание, что у большинства туроператоров программы пока не меняются или незначительно корректируются, так как они изначально не включали области со вспышкой коронавируса.

Директор департамента рекламы и PR туркомпании Анна Филатовская подтвердила, что на данный момент некоторые ограничения введены. "Например, на перемещения на автомобилях по стране, некоторые крупные музеи закрыты на ближайшее время. Но наши экскурсии пока проходят в штатном режиме", — сказала она.

"Основная вспышка зафиксирована в регионах Ломбардия и Венето. Наши программы пока не меняются, так как даже в Венеции нет запрета на посещение города. Для снижения потока туристов на два дня ранее был закрыт карнавал", — отметил руководитель направления Италия туроператора Роман Шахтарин.