НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Афганистане до 8600 человек.
Госдепартамент США ранее сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля. Ранее США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни. Телеканал Tolo со ссылкой на решение совета нацбезопасности Афганистана информировал, что процесс сокращения насилия в Афганистане начнется в полночь с пятницы на субботу по местному времени.
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"Мы очень близки к этому (соглашению с талибами - ред.). Два дня прошли без насилия или практически без насилия", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам визита в Индию.
Американский президент отметил, что даже те в США, кто постоянно его критикует, хотят достижения соглашения с талибами. "Мы были в Афганистане на протяжении 19 лет... и люди очень рады увидеть, что мы стараемся довести число наших военных там до 8 600 человек, а после мы примем решение, каким будет окончательный результат", - сказал Трамп.
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США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения.