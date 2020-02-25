Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T16:21+0300
https://ria.ru/20200225/1565187479.html
Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110775_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_85ebd8f557a160971281f62a9bf68e14.jpg
РИА Новости

Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса

16:21 25.02.2020
665
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЖенщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Школа в Чешире закрылась из-за опасности распространения коронавируса после того, как группа учеников вернулась с каникул на итальянском лыжном курорте Бормио, говорится в письме директора школы Cransley Ричарда Поллока.
Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 283 случаям заражения. Жертвами инфекции стали семь человек. Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев. Во вторник зафиксированы случаи заболевания коронавирусом также в центральной части Италии и в Сицилии.
"Несмотря на рекомендации Управления здравоохранения Англии (того, что школы могут продолжать работу), после обсуждений... я принял решение полностью минимизировать риск возможного распространения инфекции и закрыть школу до конца недели. За это время школа подвергнется тщательной чистке и уборке. Мы будем следить за результатами анализов тех учеников, у которых будут отмечены симптомы гриппа", - говорится в письме.
По словам директора, накануне поздно вечером он получил от медиков предупреждение о том, что все побывавшие в Италии школьники и сопровождавшие их сотрудники школы должны после возвращения оставаться дома в самоизоляции и пройти тест на коронавирус, а те, кто почувствует себя плохо, - немедленно позвонить по телефону службы неотложной медпомощи. Всем вернувшимся из Италии запретили пользоваться такси и общественным транспортом. При этом не сообщается, отмечаются ли у школьников симптомы заболевания.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
24 февраля, 20:30
Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Британские СМИ сообщили, что в Чешире закрыты две школы: помимо Cransley из-за коронавируса якобы закрылась школа Brine Leas. Однако администрация этого учебного заведения в Twitter опровергла эту информацию. "Школа остается открытой", - написало руководство школы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЧеширВеликобританияИталияВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных масках
Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 17 человек
Продажа медицинских масок в аптеке
Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом
Хорватия
В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
На нефтегазовой конференции в Лондоне предприняли меры от коронавируса
Лекарственная продукция
Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев
Закрытый из-за коронавируса пункт неотложной помощи в Италии
У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом
Машина скорой помощи в Испании
В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Брифинг без маски: замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле
Прохожие в защитных масках
В Японии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 862 человек
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
Лента новостейМолния