Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Школа в Чешире закрылась из-за опасности распространения коронавируса после того, как группа учеников вернулась с каникул на итальянском лыжном курорте Бормио, говорится в письме директора школы Cransley Ричарда Поллока.
Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 283 случаям заражения. Жертвами инфекции стали семь человек. Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев. Во вторник зафиксированы случаи заболевания коронавирусом также в центральной части Италии и в Сицилии.
"Несмотря на рекомендации Управления здравоохранения Англии (того, что школы могут продолжать работу), после обсуждений... я принял решение полностью минимизировать риск возможного распространения инфекции и закрыть школу до конца недели. За это время школа подвергнется тщательной чистке и уборке. Мы будем следить за результатами анализов тех учеников, у которых будут отмечены симптомы гриппа", - говорится в письме.
По словам директора, накануне поздно вечером он получил от медиков предупреждение о том, что все побывавшие в Италии школьники и сопровождавшие их сотрудники школы должны после возвращения оставаться дома в самоизоляции и пройти тест на коронавирус, а те, кто почувствует себя плохо, - немедленно позвонить по телефону службы неотложной медпомощи. Всем вернувшимся из Италии запретили пользоваться такси и общественным транспортом. При этом не сообщается, отмечаются ли у школьников симптомы заболевания.
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Британские СМИ сообщили, что в Чешире закрыты две школы: помимо Cransley из-за коронавируса якобы закрылась школа Brine Leas. Однако администрация этого учебного заведения в Twitter опровергла эту информацию. "Школа остается открытой", - написало руководство школы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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