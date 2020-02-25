Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса

"Несмотря на рекомендации Управления здравоохранения Англии (того, что школы могут продолжать работу), после обсуждений... я принял решение полностью минимизировать риск возможного распространения инфекции и закрыть школу до конца недели. За это время школа подвергнется тщательной чистке и уборке. Мы будем следить за результатами анализов тех учеников, у которых будут отмечены симптомы гриппа", - говорится в письме.

По словам директора, накануне поздно вечером он получил от медиков предупреждение о том, что все побывавшие в Италии школьники и сопровождавшие их сотрудники школы должны после возвращения оставаться дома в самоизоляции и пройти тест на коронавирус, а те, кто почувствует себя плохо, - немедленно позвонить по телефону службы неотложной медпомощи. Всем вернувшимся из Италии запретили пользоваться такси и общественным транспортом. При этом не сообщается, отмечаются ли у школьников симптомы заболевания.