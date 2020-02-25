Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 26 февраля

ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна , обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупных размерах, перенесено на 26 февраля, сообщил судья по делу Ваге Мисакян.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

Во вторник защита Саргсяна потребовала отвода прокурора Арсена Мартиросяна, усомнившись в его объективности. В частности, по утверждению адвоката Рубена Акопяна, в ходе следствия были допущены сотни процессуальных нарушений, которые прокурор проигнорировал. "У нас возник риторический вопрос, может ли закрывший глаза на подобные нарушения прокурор быть объективным, беспристрастным и независимым обвинителем", - заявил адвокат.

Он считает, что это обстоятельство исключает возможность дальнейшего участия Мартиросяна в процессе.

"Решение суда по ходатайству адвокатов будет обнародовано 26 февраля в 15.30 (14.30 мск)", - сказал судья. По его словам, учитывая, что на среду назначены другие судебные заседания, рассмотрение дела Саргсяна может быть отложено на другой день сразу после оглашения решения.

Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.