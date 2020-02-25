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Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 26 февраля
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РИА Новости

Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 26 февраля

16:21 25.02.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупных размерах, перенесено на 26 февраля, сообщил судья по делу Ваге Мисакян.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян
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Во вторник защита Саргсяна потребовала отвода прокурора Арсена Мартиросяна, усомнившись в его объективности. В частности, по утверждению адвоката Рубена Акопяна, в ходе следствия были допущены сотни процессуальных нарушений, которые прокурор проигнорировал. "У нас возник риторический вопрос, может ли закрывший глаза на подобные нарушения прокурор быть объективным, беспристрастным и независимым обвинителем", - заявил адвокат.
Он считает, что это обстоятельство исключает возможность дальнейшего участия Мартиросяна в процессе.
"Решение суда по ходатайству адвокатов будет обнародовано 26 февраля в 15.30 (14.30 мск)", - сказал судья. По его словам, учитывая, что на среду назначены другие судебные заседания, рассмотрение дела Саргсяна может быть отложено на другой день сразу после оглашения решения.
Серж Саргсян
21 января, 19:31
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Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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Серж СаргсянАрменияВ мире
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