У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом

РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Случаев заражения коронавирусом граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано, однако посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в охваченные вспышкой коронавируса регионы, если они не вызваны необходимостью, говорится в сообщении посольства РФ в Риме.
"Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от росграждан в посольство и генеральные консульства России в Италии по этому вопросу не поступало. С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно - в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", - сообщает посольство.
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