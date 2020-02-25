У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом

"Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от росграждан в посольство и генеральные консульства России в Италии по этому вопросу не поступало. С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно - в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", - сообщает посольство.