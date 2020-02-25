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У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом
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РИА Новости

У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом

16:20 25.02.2020 (обновлено: 16:26 25.02.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЗакрытый из-за коронавируса пункт неотложной помощи в Италии
Закрытый из-за коронавируса пункт неотложной помощи в Италии
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Закрытый из-за коронавируса пункт неотложной помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Случаев заражения коронавирусом граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано, однако посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в охваченные вспышкой коронавируса регионы, если они не вызваны необходимостью, говорится в сообщении посольства РФ в Риме.
"Случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от росграждан в посольство и генеральные консульства России в Италии по этому вопросу не поступало. С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно - в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", - сообщает посольство.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
422030
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Посольство РФ в ИталииРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмРоссияИталияВ мире
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