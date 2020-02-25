Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте Минюста РФ, Быстревский занимал данный пост с апреля 2019 года. Он курировал работу департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления, департамента управления делами и научный центр правовой информации при Минюсте.
"Освободить Быстревского Сергея Владимировича от должности заместителя министра юстиции РФ", - говорится в документе.
Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня подписания, 24 февраля.
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